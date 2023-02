AVIS DE DECES - Monsieur Jean MAZOYER dit « Zouille »

LANS



Catherine et Régis TRANCHANT,

sa fille et son gendre ;

Julie et Arnaud DUCRET, Simon et Eva TRANCHANT, ses petits-enfants ;

Maxence, Evan, Mylan, Tiago, ses arrière-petits-enfants ;

Max BAZIN, Huguette Roux,

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Jean MAZOYER

dit « Zouille »

survenu le 15 février 2023,

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 22 février 2023, à 14h30, en l'église de Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Nicole

décédée en 1987.