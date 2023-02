Théâtre marionnettique : 'Disparition', jeudi à l'Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon

JEUDI 23 FÉVRIER 2023 À 20H - AUDITORIUM

Avec beaucoup de tendresse ce spectacle met la mort au centre du plateau.

Ce n’est pas une histoire. Ce sont trois tableaux, prétextes à une forme d’écriture qui n’est pas portée par les mots mais par les marionnettes et la musique. Trois personnages qui se succèdent avec la même difficulté : laisser partir.

Parler de la mort pour parler de ce mouvement intime et puissant qu’est la vie. On va jouer. Jouer à mourir, à se réanimer, à se tuer encore. Une lutte profonde contre notre peur de l'inconnu, de l'après. On va jouer pour en rire, pour prendre notre revanche sur cette mort qui nous attire irrémédiablement, qui advient sans crier gare et qui s’attaque aux petits comme aux grands.

Petite restauration possible avant spectacle au Bistrot des artistes

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/disparition

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Emilie Leveillée