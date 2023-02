Les Insoumis de Chalon répondent aux députés des 3eme et 5eme circonscriptions de Saône et Loire :

Monsieur REBEYROTTE, vous accusez les députés insoumis d’anti républicanisme : pour un député comme vous qui avez fait le salut nazi dans l’enceinte de l’Assemblée nationale et qui avez été sanctionné pour cela … c’est un peu cocasse ! Pour le reste, notre camarade Richard Beninger vous a déjà répondu …



Monsieur MARGUERITTE, vous vous plaignez de ne pas avoir eu un débat de qualité ! Faut-il rappeler que c’est votre gouvernement qui a choisi de limiter le débat par une procédure très contrainte, l’article 47-1, et que, finalement, il y a eu moins de 9 jours pour discuter d’une réforme qui, si elle était votée, obligerait des millions de nos concitoyens à travailler 2 années de plus ?

Vous parlez de « notre chef qui a choisi de mener la France au chaos » : mais n’est ce pas plutôt votre chef, Monsieur Macron, et votre gouvernement, qui organisent le chaos ? En choisissant de passer en force sur ce texte et en annonçant dès le début qu’ils ne renonceront pas ? En choisissant de le faire voter dans des délais contraints ? En usant et abusant de mensonges : sur les 1200€, sur les carrières longues, sur l’impact sur les femmes ? Et surtout en voulant faire voter une réforme des retraites dont 93% des actifs, et 7 Français sur 10, ne VEULENT PAS ? Qui organise le chaos ?



Les députés insoumis ont su démontrer, grâce à leur travail, aidés par des économistes sérieux, que moins de 5% des retraités bénéficieront d’une retraite à 1200€ bruts et que les femmes seront tout particulièrement pénalisées par cette réforme. Ils ont déjoué vos imprécisions sur les carrières longues et n’ont cessé de poser des questions auxquelles le ministre Dussopt s’est permis de dire « qu’il n’avait pas de comptes à rendre » ! (cette absence de réponse a d’ailleurs poussé le député socialiste Guedj à faire une visite de courtoisie au Ministère des solidarité pour obtenir les réponses que vous refusiez à la représentation nationale).



Comment expliquer par exemple que quelqu’un qui a commencé à travailler à 17 ans pourra partir après 43 annuités mais que quelqu’un qui a commencé à travailler à 18 ans devra travailler … 44 années ! La loterie !



Les députés insoumis ont proposé de nombreuses solutions alternatives pour éviter le recul à 64 ans, et notamment d’élargir l’assiette des cotisations aux dividendes ou aux super profits : mais là encore une fin de non recevoir ! Faut il y voir un lien avec le fait que nombre de députés de votre groupe possèdent des actions du CAC 40 ?



Vous parlez de hurlements et d’insultes : les livres d’histoire vous apprendront que les débats parlementaires ont toujours été très agités et ponctués d’invectives. Il n’est qu’à revoir les séances du vote de l’IVG ou du mariage pour tous. C’était bien autre chose ! Vos ministres, quant à eux, ont été calmes, c’est vrai : ils ont passé leur temps sur leur smartphone ou ont fait des mots croisés en pleine séance. Quel mépris pour la représentation nationale !



Pour finir, vous avez tous pleuré de grosses larmes pour soi-disant sauver le régime de retraites par répartition, ce même régime que Monsieur Macron et vos amis voulaient supprimer … en 2019 !



Nous sommes d’accord sur un point : une telle réforme aurait mérité un vrai débat ! Pas un débat bâclé en 9 jours.

Vous espériez obtenir la légitimité parlementaire : VOUS NE L’AVEZ PAS OBTENUE. Des millions de personnes vous disent leur désaccord dans la rue depuis plusieurs semaines : un pouvoir qui n’écoute pas son peuple prend le risque d’installer le chaos.



VENEZ DISCUTER DES RETRAITES AVEC NOUS JEUDI 23 FÉVRIER DE 16H A 21H AUX PRÉS ST JEAN, 41 RUE ÉDOUARD BENES : LA CARAVANE INSOUMISE EST DE PASSAGE À CHALON !

Sylvie HERODY

Membre du Parlement national de la NUPES

pour le groupe Chalon l’Insoumise