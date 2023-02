Les amis de l’Eglise Saint Just de Fontaines ont rempli leur mission et mettent fin à l’existence de l’association créée en 2015.

Le but de l’association "Les Amis de l’Eglise Saint Just de Fontaines" était de collecter des fonds pour aider à la restauration de l’église. Aujourd’hui, c’est chose faite, l’église a été restaurée pratiquement en totalité.

Pour cette soirée un peu exceptionnelle, de nombreux membres de l’association étaient présents ainsi que Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, Jean-Claude Bos premier adjoint, l’ancien maire Jean-Claude Gress…

Laurent Demouron, président de l’association, a ouvert la séance de l’assemblée générale rappelant le but de la création des Amis de l’Eglise Saint Just en 2015. « Notre objectif était de contribuer à la sauvegarde de l’église St Just afin de pouvoir de nouveau l’ouvrir au public et plus encore en y faisant des animations, des concerts. Entre les dons et l’abondement de la Fondation du Patrimoine cela représente 106 000 €. L’inauguration de la fin des travaux le 30 septembre 2022 a montré que l’objectif était atteint. A ce jour notre association n’a plus de raison d’exister, c’est pourquoi je fais la proposition de dissolution de l’association en assemblée extraordinaire qui se tiendra juste après l’AG ordinaire. Je tiens à remercier tous les adhérents et toutes les personnes qui nous ont permis de mener à bien cette action. »

Le rapport d’activité sur la saison 2022 a été fait par le secrétaire Thierry Darley. Il a parlé des rencontres avec Madame Gilbert de la Fondation du patrimoine, des différents concerts de violon, piano, du duo avec Nathan Mierdl et Ilan Zajtmann, du Gospel, de la pièce de théâtre avec la troupe Les menteurs…, des visites organisées de l’église, de la restauration de la vierge et l’enfant. Il a lui aussi exprimé ses remerciements aux Fontenois.

Christian Bottussi, trésorier, a présenté le bilan et la partie finances de l’association. Il a précisé que les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2022. L’association présente une trésorerie saine.

Tous les rapports ont été votés à l’unanimité.

La restauration de l'église : les chiffres

Le coût de la restauration de l’église Saint-Just s’élève à : 694 140 € dont une partie a été financée par des subventions de la DRAC, du département et de la région à hauteur de 421 880 € soit 60,8 %, par les collectes des souscriptions lancées par l’association 70 000 € à la première et 24 090 € à la seconde, par l’autofinancement de la commune pour un montant de 165 216 € soit 23,8 % et l’ abondement de la Fondation du patrimoine pour les deux souscriptions diminué des frais de gestion de la fondation.

Juste pour 2022, les versements de l'association ont été de 13 500 € et pour 2023 les bénéfices de la soirée théâtrale de fin janvier, le versement à la fondation du patrimoine a été de 1 130 € (ces montants sont compris dans les chiffres définitifs).

Pour soutenir la restauration de l’église, depuis le lancement de la souscription par l’association Les Amis de l’Eglise St Just de Fontaines, ce sont 155 donateurs qui ont contribué au financement des travaux, fonds reversés par l’association à la fondation du patrimoine. Chaque donateur recevra une aquarelle de Jean-Luc Durand en remerciement de l’aide financière apportée.

A suivre sur Info Chalon : AG Extraordinaire de l’association Les Amis de l’Eglise St Just de Fontaines.

C.Cléaux