AVIS DE DECES - Madame Martine CHARLES née JACOTIN

LUX - SAINT-MARCEL - SENNECEY-LE-GRAND



Fabien et Justin, ses fils ;

Emilie, sa belle-fille ;

Jeanne, sa petite-fille ;

Pierre JACOTIN, son papa ;

Nathalie RAY et

Didier JACOTIN,

sa sœur et son frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur et la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Martine CHARLES

née JACOTIN

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 mars 2023, à 10 heures, en l'église de Lux.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.