AVIS DE DECES - Madame Josette DEPARDON née MOREL

SEVREY



Françoise et Roger JOBEY,

Thierry DEPARDON,

Didier et Josiane DEPARDON,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette DEPARDON

née MOREL

survenu le 19 février 2023, à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 1er mars 2023, à 14h30, en l'église de Sevrey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.