Rémy Rebeyrotte tacle Cécile Untermaier

Communiqué :

Pas un mot...

J'ai été déçu, mais, hélas, pas surpris, que notre collègue NUPES de Saône et Loire, Mme Untermaier, n'ait pas eu un mot pour condamner publiquement deux faits très graves de la semaine dernière commis par des députés NUPES-La France Insoumise, à savoir jouer au ballon avec la tête d'un Ministre et le traiter d'assassin".

Heureusement, beaucoup de ses collègues PS, PC et écologistes ont su, à l'image d'André Chassaigne, dire leur émotion et leur réprobation. Merci à eux. Ils honorent le débat démocratique et républicain .

Rémy Rebeyrotte,

Député de Saône et Loire