La Croix Rouge forme 13 équipiers secouristes à Chalon

Une formation PSE (Premiers Secours en Equipe) était organisée par la direction territoriale de Saône et Loire de la Croix Rouge Française.



Les stagiaires ont suivi 65h de formation, afin d'acquérir les compétences pour prendre en charge tout type de victimes ou de blessés, en équipe et avec le matériel adéquat. Ils ont suivi des apports théoriques et pratiques, puis de nombreuses simulations d'interventions afin de maitriser les techniques et gestes de secours d'urgence et les conduites à tenir. Au programme, accidents, malaises, traumatismes, urgences vitales, détresse psychologique, ...



Les compétences acquises sont les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique et humain, face à une ou plusieurs victimes. Les connaissances techniques sont indispensables mais ces situations mettent aussi en exergue l'importance du travail d'équipe, de la communication, de l'aspect humain et social.



Au terme de cette formation intense et exigeante, les 13 bénévoles ont obtenus leur qualification et vont pouvoir intégrer les équipes de secours, intervenant sur les postes de secours lors des grandes manifestations évènementielles, culturelles ou sportives du département.



Un grand bravo à tous ces bénévoles qui vont donner du temps pour porter secours à autrui.



Si vous aussi, vous souhaitez intégrer les équipes de secours de la Croix Rouge, vous pouvez nous contacter : ul.chalonsursaone@croix-rouge.fr ou dt71@croix-rouge.fr