L’ALCG RESSOURCERIE CHAGNY accueille vos dons ! 

L’Association de Lutte Contre le Gaspillage, Ressourcerie de Chagny prépare son ouverture prochaine ! Pour cela et dès aujourd’hui, une équipe vous accueille pour collecter vos dons d’objets réutilisables : jouets, livres, vêtements, meubles, petits électroménagers, décorations, vaisselles...

Ne laissez pas vos objets inutilisés dans des cartons au grenier ou au fond de vos placards. S’ils sont en bon état, apportez-les à la ressourcerie de Chagny afin qu’ils puissent connaître une seconde vie !

Comment donner ?

Deux options s’offrent à vous :

1) Déposer les dons à l’ALCG Ressourcerie Chagny - 9100 rue de Binelles à Chagny

- Le mercredi de 13h30 à 17h00

- Le vendredi de 9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00

- Le samedi de 9h00 à 12h00

2) Déposer les dons aux ressourciers de la déchèterie de Chagny, Route de Lessard le National à Chagny : du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00

Que vont devenir les objets donnés ?

Les dons seront triés, pesés et répartis dans les différents ateliers en fonction du type d’objets. Ils seront ensuite testés, nettoyés et remis en état avant d’être mis en vente dans les rayons du magasin du réemploi.

Le magasin du réemploi sera, quant à lui, localisé à une autre adresse. Il ouvrira courant du 2e trimestre 2023. L’adresse et la date d’ouverture sera communiquée très prochainement.

Pourquoi donner à la ressourcerie ?

Donner à la ressourcerie, c’est participer à la protection de l’environnement en donnant une seconde vie à des objets. Mais c’est aussi contribuer à la création d’emplois locaux. En effet, en 2022 au sein des différentes ressourceries de

l’ALCG, 283 personnes ont ainsi pu reprendre une activité professionnelle, s’épanouir au quotidien et se former grâce aux dons. À Chagny, 6 personnes sont déjà employées à la ressourcerie et 6 autres seront recrutées d’ici la fin mars.

Qui est l’ALCG ?

L’Association de Lutte Contre le Gaspillage (ALCG) est une association d’utilité sociale et environnementale, membre du Réseau National des Ressourceries et Recycleries. Elle contribue à l’économie des ressources de la planète grâce à ses activités de réemploi et de recyclage.

En utilisant la ressourcerie comme support d’activité, elle accompagne les personnes éloignées de l’emploi afin de les aider à construire un projet professionnel.

L’ALCG Ressourceries est implantée dans le Jura depuis 45 ans et en Saône-et-Loire depuis 8 ans. Présente à Branges, elle ouvrira prochainement son nouveau site à Chagny.

En 2022, l’ALCG Ressourcerie c’est :

- 479 124 articles réemployés dans les magasins. Soit autant d’objets qui ont pu bénéficier d’une seconde vie plutôt que de devenir des déchets.

- 319 salariés, dont 283 salariés en insertion (100 % d’emplois non délocalisables).

JC Reynaud