Saviez- vous que le premier hôpital de Chalon était vers la place de Beaune ?

Les patients et personnel du SSR Marguerite BOUCICAUT l’on découvert ce jeudi 23 janvier lors d’une conférence historique présentée par Mme NOVARINA, présidente de l’association Abigail Mathieu, en présence de Pierre DESRAY, Vice-Président de la Délégation Territoriale de la Croix-Rouge de Saône- et-Loire.

Passionnée d’histoire et très pédagogue, Mme NOVARINA a décrit l’évolution des soins à Chalon et dans le reste du pays, avec ses enjeux religieux, sociaux et politiques. Les premiers patients des hôpitaux étaient les « povres malades » (écrit comme à l’époque), ancêtres de nos « SDF », que l’on accueillait par charité chrétienne et pour préserver l’ordre public. Au cours des siècles, la ville puis l’état ont pris leur rôle dans ce secours et ce contrôle des indigents. Avec l’évolution de la médecine et des besoins, les soins ont été de plus en plus présents. Les métiers se sont professionnalisés, les exigences de confort et d’intimité des patients ont entraîné des travaux et agrandissements…

Cette histoire passionnante fera bientôt l’objet d’une publication. Grâce à ses bénévoles et les nombreux donateurs l’association Abigail Mathieu a pu faire rénover la salle des étains et préserver les objets historiques et précieux de notre ancien hôpital sur l’île Saint-Laurent.

L’association regroupe les personnes s’intéressant au passé du centre hospitalier William-Morey et se mobilise afin d’en protéger les objets et la mémoire. L’association a pris le nom d’Abigaïl Mathieu en souvenir d’une grande bienfaitrice (1563-1638) qui fit de nombreux dons à l’hôpital.

En attendant de lire l’histoire des hôpitaux de chalon, n’hésitez pas à contacter l’association, à adhérer, à donner pour les aider à préserver notre passé hospitalier.

Association Abigail Mathieu- Centre hospitalier William-Morey

4, rue du Capitaine Drillien, 71321 Chalon-sur-Saône

Tél. 06 07 14 16 06