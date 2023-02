A Chalon sur Saône, 17 partenaires s'unissent pour créer une plate-forme technologique unique en France

Sa création est une première pour le territoire du Grand Chalon et plus globalement, pour toute la filière industrielle de Saône-et-Loire, dans un contexte de reconquête industrielle.

Le fruit d’une coopération inédite entre des acteurs complémentaires

La présence des filières de la Métallurgie, notamment « Matériaux et procédés innovants », sur le territoire du Grand Chalon a permis d’y faire émerger des besoins en matière de Contrôle Non- Destructif, notamment le développement de formations (nouvelles technologies), l’accès à des équipements de pointe et à des projets de recherche et développement.

Pour y répondre, l’IUT de Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon, l’UIMM, Nuclear Valley et les entreprises de la filière ont amorcé, fin 2020, une étude du besoin et de la faisabilité de la mise en place d’une Plateforme CND sur le territoire, sous l’égide du CETIM.

L’animation de groupes de travail avec les partenaires locaux a confirmé l'intérêt de créer cette plateforme et a permis d’affiner le rôle, la gouvernance et le contenu d’un tel outil, au service des entreprises.

Depuis, le Grand Chalon s’investit activement en tant qu’”ensemblier” de tous les acteurs concernés pour l’ouverture du plateau CND Lab’ - en lien avec l’Université de Bourgogne par l’intermédiaire de la SATT SAYENS (Société d’accélération de transfert de technologie interrégionale – BFC – Sud Champagne Ardennes et Lorraine), pilote du projet, en lien étroit avec Nuclear Valley et l’UIMM.

La plateforme CND Lab’ : un outil au service des entreprises

Accueillie d’ici la fin d’année 2023 par l’IUT de Chalon-sur-Saône, dans les locaux jusqu’à alors occupés par l’École des Arts et Métiers de l’Ensam, elle est désormais portée de manière opérationnelle par la SATT Sayens.

pour expérimenter de nouvelles méthodes, initier, former leurs salariés, échanger, proposer des axes de recherche ou de développement et pour être aiguillées vers de nouveaux process. Plus précisément :

- Un accès à des équipements mutualisés, comme un Tomographe industriel, des systèmes de caméras et optiques, un endoscope, des systèmes de thermographie infrarouge active, par exemple.



- Des formations différenciantes et ciblées : radiographie, électromagnétique, Vision/numérisation, Intelligence artificielle, Thermographie, entre autres, dans un souci de travailler en lien avec les acteurs de la formation déjà présents.



- L’accès à la Plateforme régionale TomoXpert UBFC (Plateforme associée) portée à l’IUT de Chalon en copilotage avec l’IUT de Dijon-Auxerre. Cette plateforme d’expertise, labellisée par la région BFC, permettra aux équipes de Chalon de mettre à disposition des industriels d’autres équipements et des techniques de CND innovantes et non-polluantes. Véritable avantage territorial, elle permettra d’activer les relations industrielles de l’Université et de coordonner les moyens mis en œuvre dans les projets de transfert de technologie et d'innovation locale.



- CND Lab’ sera aussi un lieu d’échanges et de synergie entre les acteurs régionaux du domaine CND

Un outil essentiel à la relance nucléaire locale, régionale et nationale

De manière générale, la plateforme CND LAB' est une étape importante dans la montée en puissance de la filière des contrôles non-destructifs sur le territoire. Ce projet soutenu par le Grand Chalon, Territoire d’Industrie, permettra de fédérer les acteurs du territoire dans un contexte de reconquête industrielle et de relance nucléaire.

Alors que la filière française prévoit de recruter près de 10 000 postes par an jusqu’en 2030, plusieurs bassins d’emploi de Saône-et-Loire sont concernés au premier rang desquels, le Grand Chalon et la Communauté urbaine Creusot Montceau. Du fait des prestations qu’elle proposera, la plateforme CND Lab’ participera ainsi à la formation des nouvelles recrues.

Au vu de son importance pour le développement technologique de toute la filière nucléaire régionale,

les différents partenaires financiers intéressés seront mobilisés pour soutenir les investissements nécessaires à la création de cette plateforme : l’achat d’équipements, les recrutements et l’adaptation des locaux.

Un budget estimé pour le moment à 2 millions d’euros (investissement et fonctionnement) pour les 5 prochaines années. En raison de ses objectifs en matière d’innovation, la plateforme s’inscrira plus particulièrement dans le plan France 2030 porté par l’État.

Une stratégie nucléaire locale d’ampleur

Le lancement de la plateforme CND Lab’ a été l’occasion de présenter l’ensemble de la stratégie nucléaire locale du Grand Chalon, portée plus particulièrement en lien avec la Communauté urbaine Creusot Montceau voisine, également concernée par ces enjeux.

Afin de développer des formations d’enseignement supérieur complémentaires à leur bassin d’emploi, les deux intercommunalités ont annoncé s’engager pour la création d’une École européenne du nucléaire afin de constituer des continuums de formations pour la filière en réunissant l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur des deux territoires.

Sébastien Martin a tenu à associer tout particulièrement son homologue David Marti, évoquant la proximité immédiate des deux bassins de vie de Saône et Loire, tournés depuis toujours vers les valeurs fortes que caractérisent l'industrie et notamment celle du nucléaire.