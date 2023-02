L’association Tai Chi Zen de Châtenoy le Royal participe aussi à la vie sociale.

Réunis en assemblée générale statutaire, les membres de l’association Châtenoyenne Tai ChI Zen, outre d’avoir fait un point sur son fonctionnement et son activité basée sur le Tai Chi, n’hésite pas à être présente dans d’autres activités.

Le Tai Chi, d’origine chinoise, est une pratique physique pour le bien-être. Il est considéré comme une « gymnastique énergétique globale » ou la maîtrise de la respiration, associée à la méditation, voit sa réalisation dans la précision du geste, Tout un ensemble de facteurs qui mettent en harmonie corps et esprit, mais aussi apportent des bienfaits thérapeutiques.

Il a donc appartenu à la présidente en exercice, Daina Machecourt, de présenter un rapport moral et d’activités pour l’année 2022. Une association forte de 49 adhérents et dont l’effectif s’est accru de 9 débutants en début de saison.

C’est dire tout l’intérêt de cette activité, dont la pratique a lieu au cours de trois séances hebdomadaires, en fonction des différents niveaux : le lundi et le jeudi de 10h à 11h30 et le vendredi de 18h30 à 20h, dans la salle de danse du Centre Berlioz, avenue Mozart à Châtenoy le Royal (attenante à la Bibliothèque Municipale)

Une association participative

Outre son activité principale qu’est la pratique du Tai Chi, l’association n’hésite pas à s’engager auprès d’autres manifestations comme Octobre Rose, au lac des Prés St Jean, aux cotés de « Toujours Femme ». Une participation qui se renouvellera en 2023 ou encore de faire un Don à l’association chère au président Leduc « Un avion, un enfant, un rêve » afin de participer à la journée récréative sur l’aérodrome de Champforgeuil pour des enfants en situation de lourds handicaps. Pour cette année 2023 une réflexion est en cours pour le choix d’une association.

« Tai Chi Zen » de Châtenoy le Royal a participé au Forum des Associations, lequel se déroulera le dimanche 27 aout 2023au gymnase Alain Colas. Une participation qui a permis de recevoir un accueil chaleureux du public.

Sans oublier le coté détente avec des sorties plein-air du type randonnée, pratique du tai chi et pique nique à la clé, comme cela a été fait en septembre 2022 autour de Mercurey, Touches et St Martin sous Montaigu. Une activité qui est programmée pour les dimanches 23 avril et 24 septembre 2023.

Indiscutablement l’association Tai Chi Zen de Châtenoy est active et c’est en cela que le Maire Vincent Bergeret, accompagné de ses adjoints, Pascale Lepers et Roland Bertin, ont tenu à saluer à l’issue de l’assemblée générale.

JC Reynaud