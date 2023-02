10e comité d’agrément « Savoir-Faire 100% Côte-d’Or » : la marque compte 310 agréés et le cercle des chefs-ambassadeurs s’agrandit !

Le Président Sauvadet a d’ailleurs dédié ce 10e comité à Bernard Loiseau, disparu il y a 20 ans jour pour jour et qui a laissé un immense vide tellement sa passion était rayonnante.

Bruno Blancho, chef de l’atelier culinaire SEB à Selongey, s’est vu remettre sa plaque Ambassadeur de la marque, et le comité a accordé cette distinction à 3 nouveaux chefs : Olivier Perreau, Chef du Castel Très Girard à Morey-Saint-Denis, Regis Bolatre, Chef de l’Auberge du Cheval blanc à Alise-Sainte-Reine, et Benjamin Linard, Chef du Château de Sainte-Sabine à Sainte-Sabine.

Le nombre des restaurants agréés ne cesse également de croître, avec 6 nouvelles maisons qui font leur entrée au sein de la marque : Le Castel Très Girard à Morey-Saint-Denis, L’Auberge du Cheval Blanc à Alise-Sainte-Reine, Le Restaurant du Château de Sainte-Sabine, Le Bistrot de Louise à Venarey-lès-Laumes, Le Château de Saulon à Saulon-la-Rue et L’Herbivoriste à Dijon. Autant de restaurants qui recourent aux produits locaux pour confectionner des menus 100% Côte-d’Or. De quoi éclairer les consommateurs en quête de qualité et d’authenticité ! En achetant Côte-d’Or, ces consommateurs soutiennent l’emploi et l’activité dans le département.

« C’est réellement un motif de satisfaction et une motivation à continuer de développer la marque de voir se constituer au fil des comités, un réseau de plus en plus étoffé de restaurateurs autour de la démarche du bien-manger et du bien-vivre en Côte-d’Or » a souligné la Président Sauvadet.

Il a également salué l’engagement de Bruno BLANCHO, chef de l’atelier culinaire SEB et chef-ambassadeur de la marque, mais aussi la réussite du groupe SEB : « Nous saluons celui qui allie, avec talent dans sa cuisine, le savoir-faire des salariés côte-d’oriens que l’on retrouve dans les articles culinaires du groupe SEB avec les produits de nos producteurs et agriculteurs locaux. SEB, c’est un évidemment un groupe mondialement connu, un fleuron industriel Français qui a ses racines chez nous en Côte-d’Or, ici à Selongey. Nous sommes très fiers que SEB se soit engagé dans cette démarche à nos côtés, au travers de la mythique cocotte-minute fabriquée à Selongey, qui a grandement participé à la renommée du groupe ».

Parmi les nouveaux agréés, on retrouve la fromagerie Gaugry, entreprise familiale installée à Brochon qui dispose d’un savoir-faire unique dans la fabrication de fromages, et RC Concept basée à Saint-Rémy qui fabrique des braseros, planchas… 100 % Côte-d’Or.



Le comité a également fait le point sur les audits qui sont mis en place pour veiller au respect des cahiers des charges afin que la marque reste un gage de qualité et d’authenticité pour le consommateur. C’est le cabinet Veritas qui est chargé de cette mission, dans un souci de recherche de qualité permanente. 3 agréments ont d’ailleurs été retirés, soit à la demande des agréés ou faute de respect des cahiers des charges.

« Aux côtés de nos partenaires des chambres consulaires, pleinement mobilisés depuis le début de l’aventure, nous avons à cœur de poursuivre la promotion des filières phares côtes-d’oriennes, qui sont source d’emplois, d’attractivité mais aussi de fierté dans nos villes et nos villages. Vous pouvez compter sur le Département pour continuer à mettre en lumière nos richesses, à encourager les consommateurs à recourir au 100 % Côte-d’Or et ainsi conserver la valeur ajoutée dans nos territoires » a insisté François Sauvadet.

Et de conclure : « Avec désormais 310 agréés et 12 chefs-ambassadeurs, le savoir-faire 100 % Côte-d’Or rayonne encore un peu plus ! La marque sera d’ailleurs à l’honneur au Salon International de l’Agriculture à Paris, qui ouvre ses portes demain, au travers d’évènements innovants permettant la rencontre de ceux qui aiment la Côte-d’Or, la visite, la découvrent, la dégustent et ceux qui sont à la source du 100 % Côte-d’Or, les producteurs, les agriculteurs, les chefs… tous nos agréés 100% Côte-d’Or ».