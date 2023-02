Alexandre VUILLOT, référent départemental de Jeunes Elus de France

Communiqué de presse

Alexandre VUILLOT, élu à la ville et à l’aggloméra;on de Mâcon en charge de la jeunesse et de l’anima;on urbaine a été nommé référent départemental des Jeunes élus de France sur le département de Saône-et-Loire.

« Le Conseil National de l’Association des Jeunes Élus de France, (AJEF) et Julien JACQUET

coordinateur régional, m’ont apporté leur soutien et leur confiance en me nommant référent

départemental de Saône et Loire.

C’est un honneur pour moi et une responsabilité enthousiasmante de me voir confier la

représentation et l’animation de l’unique association représentant tous les jeunes élus en France sur le département.

Présidée par un élu des Républicains, adjoint d’une commune des Alpes-Maritimes, Florent ROSSI – le particularisme de l’AJEF est de rassembler des jeunes élus de tous les horizons politiques de manière « trans-partisane ».

Nous devons lutter contre l’abstentionnisme, et notre rôle en tant qu’élu, mais plus particulièrement en tant que jeune citoyen est d’inciter la jeunesse à se déplacer aux urnes. Le « Bof ça ne m’intéresse pas » peut conduire au pire. Soyons donc acteurs et intéressons-nous à la politique.