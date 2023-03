AVIS DE DECES - Monsieur Jacques BIDALOT

CHAGNY - DEMIGNY



Luc et Marcelle,

Régis et Corinne,

Abel,

Sylvain et Sylvie,

Martial et Louise,

Raphaël et Nathalie,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Colette GUILLIN,

sa sœur ;

Robert et Paulette BIDALOT,

Louis et Marguerite BIDALOT,

ses frères et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Jacques BIDALOT

survenu le 27 février 2023 à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 6 mars 2023 à 15 heures en l'église de Demigny.

Condoléances sur registres.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.