AVIS DE DECES - Madame Yvelise BRUSSIER

GRANGES



Le Maire, le conseil municipal, les membres du CCAS, les employés communaux, ont le regret de vous faire-part du décès de leur secrétaire de mairie

Madame Yvelise BRUSSIER

Tous appréciaient sa personnalité et sa bonne humeur et partagent la peine et le manque causés par cette perte, la remercient pour son investissement au sein de leur commune.



Un dernier hommage peut lui être rendu lors de ses obsèques le vendredi 3 mars 2023 à 10h30 en l'église de Sassenay.