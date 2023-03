Brio Manufacture - L’entreprise de Métallerie – Ferronnerie d’art réputée pour son travail de haute qualité cherche un nouveau métallier (homme ou femme) afin de renforcer son équipe.

L’année 2023 ainsi que 2024 s’annoncent déjà bien remplies, avec plusieurs marchés publics classés monuments historiques, des établissements prestigieux sur la côte viticole et des chantiers hautes gammes pour des particuliers.



Vous interviendrez à la fois chez les particuliers, mais également dans des lieux publics.



Voici vos missions :



- Lecture de plans,



- Fabrication : tracer, percer, meuler. Débiter la matière selon les ouvrages,



- Soudure (compétences soudure TIG, MIG, MAG, inox sont un plus)



- Les assemblages traditionnels (vissés) sont très employés dans notre atelier.



-Finition des ouvrages et pose de vos réalisations



Un accompagnement et une formation aux spécificités de notre savoir-faire est engagée dès votre arrivée.



Outre vos compétences, le savoir être est très important également, et le travail en équipe est primordial.



Poste à pourvoir rapidement.

Horaires du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 et 13h30 le vendredi après-midi.



Les déplacements se font avec le véhicule de l'entreprise.



Salaire à négocier selon vos compétences.



Type d'emploi : Temps plein, CDI



Salaire : à partir de 1 614,38€ par mois



Lieu du poste : Un seul lieu de travail à Givry



Prendre contact dès maintenant :

Tél : 06 01 02 62 79

Mail : contact@briomanufacture.fr



Brio manufacture

ZA Pièces Bourgeoises

71640 Givry