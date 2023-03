SALON DE L'AGRICULTURE : Les Départements revendiquent «la possibilité de réinvestir l’économie de proximité»

Le Président de Départements de France, François SAUVADET, s’est rendu au Salon International de l’Agriculture pour réaffirmer son soutien au monde agricole, ainsi que les engagements de DF en faveur du monde rural. Reprise des exploitations, gestion de l’eau, économie de proximité… En compagnie de Pascal COSTE, Président de la Corrèze et Vice-Président de DF en charge de l’agriculture, il a abordé le rôle que les Départements revendiquent dans ces différents domaines, au moment où le pays traverse une crise environnementale et énergétique majeure.

« Les coûts de production explosent, la concurrence internationale est toujours plus forte, les normes environnementales plus nombreuses, nous vivons une dégradation des conditions climatiques et nous attendons une sécheresse dont les conséquences seront dramatiques… Tout cela génère une crise des vocations. Le monde agricole a besoin de l’intervention des Départements. Nous devons pouvoir réinvestir le champ de l’économie de proximité et soutenir directement nos producteurs », a répété François SAUVADET aux acteurs avec qui il s’est entretenu.

Il est notamment allé à la rencontre des Jeunes Agriculteurs au sujet de la reprise des exploitations : en dix ans, la France a perdu 21 % de ses exploitations agricoles, 12 % d’emplois permanents, près de 60 % des chefs d’exploitations et co-exploitants ont 50 ans ou plus. L’ensemble des filières sont touchées et le manque d’attractivité de certains métiers affecte le renouvellement des générations. Des associations telles que Demain je serai paysan (DJSP) se mobilisent pour intéresser les plus jeunes au métier d’agriculteur.

« Vous êtes l’avenir de nos campagnes, ceux sur qui repose l’indépendance alimentaire de notre pays. Vous ne vous contentez pas de nourrir vos compatriotes, vous avez le souci de le faire bien et de le faire bon. Si la gastronomie française est aussi réputée que jalousée, c’est qu’il y a des Femmes et des Hommes passionnés par leur métier pour sublimer ce que nous offre la nature » leur a déclaré François SAUVADET.

Le Président de DF a également échangé avec les betteraviers, alors que les débats liés à l’utilisation de pesticides cristallisent les tensions. Il a rappelé le rôle essentiel des Départements en matière de gestion durable des ressources foncières et de sécurité alimentaire.

Pleinement convaincus des enjeux de santé publique, de qualité sanitaire et environnementale ou encore de justice sociale inhérents à l’éducation à l’alimentation, les Départements sont en effet nombreux à porter et/ou soutenir des initiatives visant à sensibiliser et accompagner les jeunes — et en particulier les collégiens — dans leurs choix alimentaires.

Alors que le plan de sobriété sur l’eau est très attendu, François SAUVADET a tenu à rappeler le rôle prééminent du Département, seul acteur local capable de mettre en place des solutions durables, à juste échelle, pour améliorer la production et la distribution d’eau potable. Que ce soit dans la gestion directe d’infrastructures ou dans la conduite de projets d’interconnexion des réseaux, le Département est aujourd’hui la collectivité de taille suffisamment critique pour assumer une bonne gestion de la ressource en eau, dont la raréfaction, due aux évolutions climatiques, fragilise la production agricole. « Cette capacité à assurer de facto les travaux de maîtrise d’ouvrage nécessaires à la bonne gestion de la ressource en eau doit être reconnue et sanctuarisée par la loi. DF soutient le positionnement du Département comme collectivité pilote de l’interconnexion et souhaite inscrire dans la loi la possibilité d’intervenir en maîtrise d’ouvrage, à la demande des syndicats et EPCI, quand les travaux excèdent leur périmètre », a-t-il expliqué.