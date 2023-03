A noter sur vos agendas, ce week-end à Châtenoy-le-Royal, 7e salon «Vins-Plaisirs », à l’initiative du Rotary Chalon Saint-Vincent

Durant deux jours, le samedi jusqu’à 19 heures et le dimanche jusqu’à 18 heures, une vingtaine de vignerons, venus de toute la France, proposeront à la dégustation et à la vente le meilleur de leur production.



Une belle balade dans la France des vins...

Châtenoy-le-Royal étant à seulement quelques encablures des premières vignes de la Côte chalonnaise, la Bourgogne sera logiquement mise à l’honneur avec non seulement la dite Côte Chalonnaise mais aussi la Côte de Beaune, la Côte de Nuits, le Mâconnais, et la Basse Bourgogne. Les visiteurs, attendus nombreux, pourront également découvrir des vins d'Alsace, de Lorraine, du Beaujolais, du Bugey, de la vallée du Rhône, de Provence, du Languedoc-Roussillon, et de la vallée de la Loire. Sans oublier les incontournables champagnes et crémants.

On trouvera aussi auprès de plusieurs exposants tout ce qui fait les plaisirs de la table, et notamment miel, chocolats, gâteaux, viande, charcuteries, tapenades, ou encore foie gras.



... tout en faisant une bonne action

Une belle occasion de faire de bonnes affaires, tout en effectuant une bonne action. Les bénéfices de la vente des verres de dégustation seront reversés à une association.

Entrée gratuite. Restauration sur place, tombola gratuite. Parking assuré.



Gabriel-Henri THEULOT