Réception des reines et remerciements aux sponsors et partenaires du carnaval à la Mairie de Chalon-sur-Saône

Dimanche 5 mars, à 18 heures 30, à la fin du rondo et du casio sur le parvis de l’Hôtel de Ville se déroulait la cérémonie de réception des reines et des sponsors du carnaval.

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’Évelyne Lefebvre : 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, des Conseillères Municipales, Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, de Michel Duployer, Président de l’Union des Comités de Quartier, des reines du carnaval Ambre Aulas, Lisa Meunier et Ambre Jouannet, des Reines de quartier ainsi que de nombreux sponsors, partenaires et bénévoles…

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « On fait cette réception des reines, des sponsors, des partenaires et du Comité des Fêtes en décalé pour des problèmes d’agenda mais on la fait néanmoins, je pense dans la joie d’une journée particulièrement réussie. Elle l’a été d’ailleurs à minuit par une fin de soirée extraordinaire au Parc des Expositions où cela a été un grand moment hier samedi et dans la nuit. Elle a continué au Parc ce matin avec les ‘Aubades’ et la présentation et réception des groupes de musique […] Certes une réception un peu longue avec la présentation des 14 groupes de costumes italiens qui sont venus […] Et puis évidement ce public qui est venu nombreux ce dimanche et qui était vraiment joyeux […] Aussi, on a participé avec eux, on a communié avec eux autour d’une fête et cela est important et c’est pour cela que je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont pris part à cette réussite […] Tout ceci, nous permet d’avoir d’heureux souvenirs et c’est pour cela que je vous demande d’applaudir les sponsors et les partenaires d’entreprises qui se sont associés avec le Comité des Fêtes à cette belle réussite […] Quand un événement comme celui-ci, draine des dizaines et des dizaines de milliers de personnes cela rayonne sur toute la ville et son économie car c’est un tout une ville, c’est un tout. Donc merci infiniment à tous les partenaires. Merci, bien évidement à l’Union des Comités de Quartier qui est un partenaire historique du Comité des Fêtes et de carnaval et qui une nouvelle fois, c’est surpassé […] Car il faut savoir que ce sont plus de 130 événements qui sont organisés sur 10 mois par les Comités de Quartier et vous êtes là ! Vous êtes là, à tout moment, pour accueillir, pour servir et en plus vous avez aussi choisi de défiler et je dois dire que vos costumes avec le soleil étaient extraordinaires. Alors pour l’union des Comités de Quartier et tous ses bénévoles, un grand merci. Bien sûr, nous en venons au Comité des Fêtes et cette année encore sincères félicitations. C’était vraiment très bien, cela a été magnifique et moi qui est un adepte de carnaval et bien j’ai vu cette ambiance qu’il y a au sein de votre équipe. Je vois cette bande de copains, d’amis qui sont là et qui s’entraident, qui se serrent les coudes et qui se remontent le moral quand il y a des coups de fatigue et il y en a […] Vous avez travaillé ensemble dans l’intérêt de Chalon et c’est magnifique ce que vous faîtes, d’ailleurs je n’ai pas peur de vous le dire et je vous le dit du fond du cœur. Ce que vous avez réussi à faire, c’est juste un antidote contre tous les motifs de dépression que l’on nous sert quotidiennement dans le pays et on a vraiment besoin de cela […] Notre population a besoin de cela, de ce moment de partage, de communion, ce moment éminemment chalonnais qui est carnaval et on vous le doit ! […] Vous êtes un belle équipe, une sacrée équipe et on vous applaudit tous très fort. Je vous remercie ! ».

Sébastien Mercey : « Merci beaucoup Monsieur le Maire ! Mais je voudrais rappeler à tous quelques chiffres : Le carnaval, je pense que sur ces deux dimanches, il a rassemblé plus de 50 000 personnes. Le carnaval de Chalon grâce à ses bénévoles et à l’Union des Comités de Quartier et d’ailleurs je remercie Michel qui est présent, a servi plus de 6 000 repas. Pour le Carnaband Show cela a été plus de 6 000 billets vendus. Le Comité des Fêtes de Chalon, c’est une économie locale que l’on fait car on fait travailler au quotidien la restauration, les hôtels, les autocaristes, la communication en faisant appel uniquement à des prestataires locaux et je souhaitais une nouvelle fois remercier tous les bénévoles du Comité des Fêtes et tous les bénévoles de l’Union des Comités de Quartier, un grand merci à vous tous ! Merci aussi aux sponsors et à nos partenaires qui nous sont fidèles. Et puis je vous remercie vous, Majesté (Reine), votre règne a commencé et on compte sur vous, nous le Comité des Fêtes pour que vous puissiez remplir votre mission jusqu’au bout et participer au maximum d’événements dans lesquels vous serez invitée parce que vous représenterez nos festivités, la ville de Chalon, le Comité des Fêtes et ses bénévoles. Je compte sur vous pour votre assiduité à répondre à tous ces événements et d’avance merci ! ».

S’en suivait le pot de l’amitié organisé par le service réception.

J.P.B