La Bourgogne-Franche-Comté attire toujours plus d’investissements étrangers

Les turbulences de l’économie mondiale n’ont pas impacté le nombre de projets d’Investissements Directs Étrangers (IDE) en Bourgogne-Franche-Comté, ni leur progression. En effet, en 2022, la Bourgogne-Franche-Comté a attiré 133 projets d’investissements étrangers contre 117 en 2021, soit une nette progression de 14 % par rapport à l’année précédente. Cette attractivité se manifeste par la création ou le maintien de 3 193 emplois. La progression du nombre de projets et du nombre d’emplois se poursuit depuis plusieurs années et démontre un réel intérêt des investisseurs étrangers pour notre économie.

L’Allemagne, les USA et le Royaume-Uni, premiers investisseurs en Bourgogne-Franche-Comté



L’Europe est le premier pourvoyeur de projets d’IDE, soient 95 projets (71%) contre 38 projets hors Europe (29%). En première position, l’Allemagne avec 22 % des projets accueillis pour 818 emplois, suivi par les USA avec 16 % des projets pour 1 085 emplois puis, le Royaume-Uni avec 11 % des projets pour 126 emplois.

Ces 3 pays représentent 49 % du total des projets et 64 % du total des emplois. L’intérêt des investisseurs étrangers pour notre territoire s’explique, en partie, par sa situation au carrefour des grands axes routiers d’Europe de l’Ouest.

Les investisseurs étrangers consolident leur présence en Bourgogne-Franche-Comté



Plus d’un projet sur 2 est un projet d’extension de sites existants et plus d’un projet sur trois est une nouvelle implantation. La Bourgogne-Franche-Comté est une vraie destination attractive et de développement pour les entreprises étrangères.

Le savoir-faire industriel et main d’œuvre compétitive, vecteurs de l’attractivité en région



1 projet sur 2 est réalisé dans le secteur production et concerne plus de 2 000 emplois occupés par une main- d’œuvre qualifiée, très appréciée des investisseurs étrangers.

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne- Franche-Comté, évoque la dynamique vertueuse de l’écosystème régional



« Avec 133 projets en 2022, en progression de 14 % par rapport à 2021 (117 projets), la Bourgogne-Franche-Comté fait une nouvelle fois la preuve de son attractivité économique pour les investisseurs étrangers. Les écosystèmes d’innovation et de transition écologique développés en Bourgogne-Franche- Comté sur les filières stratégiques, sa situation au cœur de l’Europe, et son ADN industriel reconnu sont des atouts qui font de la Bourgogne-Franche-Comté une région de choix pour les investisseurs. Cette dynamique confortée année après année doit permettre à la Bourgogne-Franche-Comté d’attirer de nouveaux salariés et de nouvelles compétences, pour répondre aux besoins des entreprises sur son territoire, et poursuivre son développement. La Région et son Agence Économique Régionale (AER BFC) sont à pied d’œuvre pour faire connaître ces atouts, et offrir aux entreprises un accompagnement de qualité pour préparer leur implantation » se félicite la Présidente de Région.

Jean-Claude LAGRANGE, Président de l’Agence Économique Régionale (AER BFC), conclut : « nous sommes aux côtés des entreprises et des territoires pour accueillir les entreprises, favoriser leur développement sur le territoire de manière durable, les intégrer dans des dispositifs mis en place par la Région, mais aussi par ses partenaires. Cet écosystème, s’appuyant sur le collectif, est un levier d’attractivité puissant vis-à-vis des investisseurs étrangers ».