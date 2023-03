CARNET BLEU - Bienvenue à Yacine

Yacine ABDESSMAD est né le 2 mars à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Abdallah, 7 ans et demi, et Farès, 5 ans, de Latifa et Nejah ABDESSMAD. La maman est ASH à l'école et le papa est technicien de maintenance. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.