Réforme des retraites : l'Intersyndicale revendique plus de 11 000 manifestants à Chalon-sur-Saône, la Police 9000

Les organisations syndicales promettaient de bloquer le pays ce mardi 7 mars 2023 à l'occasion de la 6ème journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. À Chalon-sur-Saône, plus de 11 000 personnes ont défilé. C'est un record depuis le début de la mobilisation en janvier. Selon les forces de l'ordre, il y avait 9000 personnes. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.