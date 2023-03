Découvrez Tai Chi Taoïste avec l’interview de la chalonnaise Agnès Coulon, instructrice

L'association Tai Chi Taoïste s'est implantée à Chalon-sur-Saône en 2013, sous l’impulsion de Sara Lord, instructeur accrédité par l'association. Cette anglaise qui travaille à Chalon-sur-Saône avait auparavant créé des cours de tai chi taoïste en Côte d’Or, juste après son arrivée en France en 2002. Au plus fort, la section de Chalon-sur-Saône a compté jusqu’à 150 adhérents ; comme beaucoup en baisse depuis le COVID, le Tai Chi Taoïste entend bien faire connaître cet ‘art interne de santé’, capable de nombreux bienfaits. Les cours ont lieu dorénavant à la Maison des Sports de Chalon les mardis et jeudis.

Des bienfaits ? Quels sont-ils ?

Aujourd’hui, 2 instructrices représentent l'association de Tai Chi Taoïste à Chalon-sur-Saône, qui est une association internationale : Sara Lord et Agnès Coulon. L’une a 30 ans d'expérience et a connu Maître Moy Lin-Shin, le fondateur de l'association, l’autre Agnès Coulon, bénéficie de 9 ans de pratique. Le Tai Chi Taoïste, pour toutes les deux, a résolu d'importants problèmes de dos et de douleurs chroniques. La disparition de la douleur a eu un tel impact dans leur vie que toutes les deux ont eu envie de le transmettre cet ‘art interne de santé’. Mêmes constatations du côté des adhérents qui trouvent là une amélioration de leur état général et qualité de vie.

Interview d’Agnès Coulon :

Qui est à l'origine du Tai Chi Taoïste ?

L'association de Tai Chi Taoïste a été fondée en 1970 à Toronto par Maître Moy Lin-Shin, moine taoïste immigré au Canada. Le Tai Chi Taoïste est un art interne de santé, de style YANG, le plus répandu en Chine, visant à une interaction harmonieuse entre le corps, le cœur et l’esprit.

Revenons sur les bienfaits…

Les bienfaits du Tai Taoïste sont le soulagement de la douleur, l'amélioration de la santé, de la vitalité et de la qualité de vie en apportant une détente profonde, l'évacuation du stress, l'équilibre, la flexibilité, la concentration, une plus grande mémoire, la force musculaire, la rectification de la posture. La pratique ensemble et en silence en fait une excellente méditation.

Il existe plusieurs formes de Tai Chi. En quoi le Tai Chi Taoïste est-il différent ?

Le Tai Chi Taoïste se distingue par le fait de son accessibilité : le débutant va commencer sa pratique de l'enchaînement des 108 mouvements par des séances introductives simplifiées ressemblant à la marche, et ce, durant 3 mois, ce qui prépare le corps à l'approfondissement du Tai Chi ensuite.

La particularité aussi du Tai Chi Taoïste est que tous les instructeurs sont bénévoles (volonté de Maître Moy de cet enracinement dans la tradition taoïste) et accrédités, en formation continue obligatoire.

À qui s'adresse le Tai Chi Taoïste ?

Le Tai Chi Taoïste s'adresse à tous, quel que soit l'âge, y compris les personnes à mobilité réduite pour lesquelles les mouvements peuvent être adaptés selon les besoins.

Plus de renseignements :

Jours et horaires des pratiques pour débutants : le mardi de 20h à 21h et/ou le jeudi de 15 h à 16 h à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône.

Le forfait Débutants s'élève à 63 € et recouvre l'adhésion à l'association, un T-shirt et 3 mois de pratique. Précision : il est possible de commencer tout au long de l'année !

Nouveau cycle débutants : PORTES OUVERTES à la Maison des Sports le 11 mars 2023, à 11 h.

Soyez curieux, venez essayer, osez !

S'en suivra un nouveau cycle débutants.

SBR