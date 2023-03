AVIS DE DECES - Monsieur Patrice FOURGEOT

OSLON



Nelly, son épouse ;

Ninon, sa fille chérie ;

Jean, son papa ;

Isabelle et Serge,

Thierry et Stéphanie,

sa sœur, son frère, son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièce ;

Marie-France et Albert,

ses beaux-parents ;

et toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Patrice FOURGEOT

survenu à l'âge de 53 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 11 mars 2023, à 10h30, en l'Eglise de Saint-Marcel.

Patrice repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera déposée au profit de la recherche médicale.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.