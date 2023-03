Vendredi à l'Arrosoir : « Ring ! » L’Effet Vapeur

Vendredi 10 mars > 21h

Ring de boxe, de catch, là où ça chauffe, ça bouillonne, ça pétille, ça décolle ! Riiiiing ! Objets, instruments, machines, tout sonne.

The Ring ; l’anneau, le cercle qui réunit, l’aire du jeu dans lequel se trament les diverses “scènes à musique”. C’est aussi le lien tacite entre l’écrit et l’improvisé... Au premier coup de gong le ton est donné : L’Effet Vapeur invite le public à pénétrer mentalement dans l’espace où se joueront les divers « rounds » ; c’est l’occasion rêvée d’assister en direct à de multiples mises en scène d’objets, de sons et d’instruments manipulés par cette équipe de sportifs de la musique.

Jean-Paul Autin : saxophones, clarinette basse, flûtes à bec, accessoires / Guillaume Grenard : trompettes, euphonium, flûte traversière, basse électrique / Xavier Garcia : sampler, traitements, laptop / Alfred Spirli : batterie, percussions, objets sonores

Disque « Ring » sorti le 20 août 2021 enregistré à l’Arrosoir en 2020

Renseignements, tarifs et réservations : http://www.arrosoir.org/event/ring-leffet-vapeur/

Texte et visuel transmis par Communication L'Arrosoir - Crédit photo : Jerôme Lopez