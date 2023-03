Le recensement sur la commune de Saint Rémy est terminé.

Le recensement de la population est un acte civique, obligatoire qui concerne tout le monde et qui profite à tous.

Florence Plissonnier, maire de la commune, a reçu en mairie les personnes qui ont effectué le recensement sur St Rémy. Les 14 agents recenseurs ont été conviés à une petite réception pour finaliser leur participation à cette opération dont les renseignements collectés vont servir à l’INSEE pour l’établissement des statistiques. Deux employés de la mairie Marie et Alexia ont non seulement préparé et supervisé cette action mais ont fait partie des agents recenseurs. Les agents ont eu une formation de 2 ½ journées.

C’est grâce aux agents recenseurs que les données collectées lors du recensement vont permettre d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement est l’image de la commune et il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement…

Des chiffres du recensement de la population découlent la participation de l'État au budget de la commune (plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante) et le nombre d'habitants fixe également le nombre d'élus au conseil municipal, le nombre de pharmacies…

Pour la commune, cela sert notamment à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), à déterminer les moyens de transports … Le recensement de la population permet de prendre des décisions adaptées pour la collectivité.

En pratique, les agents recenseurs sont passés dans tous les foyers pour y déposer un document, les réponses se sont faites en grande partie directement sur internet (85%) et pour les personnes ne disposant pas d’internet sur papier collecté ensuite par les agents. Le système bien rodé a permis de ne pas oublier de foyer ou de ne pas faire de doublon. Sur la commune de St Rémy, seulement 124 foyers n’ont pas répondu (données INSEE).

Lors de cette petite réunion à la mairie, Florence Plissonnier a remercié les agents pour leur travail, ensuite chacun et chacune a parlé du contact et du bon accueil des habitants.

Le prochain recensement, ce sera dans 5 ans.

C.Cléaux