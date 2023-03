AVIS DE DECES - Monsieur Christophe CLÉMENT

GIVRY



Jeanne, Victor,

ses enfants ;

Daniel,

son papa ;

son frère et ses sœurs ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

Christelle, la maman de ses enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la peine de vous faire part du décès de

Christophe CLÉMENT



La cérémonie sera célébrée le lundi 13 mars 2023 à 10h30 en l'église de Givry.

Christophe repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.

Pas de plaques, mais des fleurs naturelles uniquement ou un don au profit du téléthon.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille remercie les aides à domicile et les équipes soignantes d'avoir pris soin de lui et rappelle à votre souvenir

Françoise

sa maman

Valentin

son neveu

et

Pascal

son beau-frère.