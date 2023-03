AVIS DE DECES - Monsieur Yohann DONGUY

SAINT-RÉMY



Pascal et Martine,

ses parents ;

Maxime, son frère ;

Robert et Denise,

ses grands-parents ;

Ryan, son filleul ;

ses oncles et ses tantes ;

ses cousins et cousines ;

son parrain et sa marraine ;

ses amis et collègues,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yohann DONGUY



survenu le 7 mars 2023,

à l'âge de 36 ans.



Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 15 mars 2023, à 14h30, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

Yohann repose à la maison funéraire de ROC-ECLERC à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.