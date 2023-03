Chalon-sur-Saône : Conférence sur les produits stupéfiants organisée par Le Lions Club Chalon-Saôcouna

Une conférence suivie d’un repas-débat

Jeudi 9 mars, à partir de 19 heures 30, dans un des salons de l’Hôtel Ibis (Gourmand) à Chalon-sur-Saône, organisée par la Présidente du Lions club Chalon-Saôcouna, Corinne Dumaine, s’est déroulée une conférence sur les toxicomanies avec pour intervenant Jean Philippe Blondet, retraité de la Police Nationale.

Cet ancien flic, adepte des sports de combat (boxe anglaise, française et thaï), ex-agent de la M.I.L.A.D (Mission Interministérielle de Lutte Anti Drogue à Paris), ex-agent en lutte contre les trafics de stupéfiants à Fréjus, ex personne ressource du G.I.R (Groupe d’intervention Régional Bourgogne Franche-Comté), ancien Responsable de la Brigade Anti-Criminalité de Paris 11ème arrondissement et ex Major-exceptionnel de la Brigade des Stupéfiants à Chalon-sur-Saône, a fait partager à l’assemblée toutes ses connaissances sur la toxicomanie.

Pendant 1 heure 15, l’ex flic n’a pas chômé pour présenter l’ensemble des produits stupéfiants utilisés actuellement par les toxicomanes, leurs effets, les ressentis, les perversités des produits : de l’état de manque en passant par la tolérance et dépendance des produits pour arriver aux effets néfastes qu’ils peuvent procurer, sans omettre de parler des overdoses possibles (pouvant conduire à la mort) ainsi que les ramifications qui touchent jusqu’aux familles. Il a aussi évoqué tout ce qui tourne autour des réseaux mafieux (les go-fasts, les mules, les nourrices, les drogues créées par l’homme…) sans oublier de faire un tour d’horizon des effets des différentes drogues.

(photographie: Lecture par Emmanuelle d'un témoignage d'une ancienne toxicomane en héroïne)

Un flic très professionnel qui a développé sur l’effet de telles ou telles drogues, de la famille des calmants du système nerveux central tels que : l’Opium, la Morphine, l’Héroine, le Rohypnol, les Barbituriques, les Morphiniques de synthèse, les Benzodiazépines, les antispasmodiques etc… ou dans les excitants du système nerveux central tels que : la Feuille de coca, la Pâte de Coca, la cocaïne, le crack, les Amphétamines, les Médicaments, les Anorexigènes, l’Ecstasy (avec les molécules MDA, MDMA, DOM DOB…), les Stimulants de synthèse, le Yaba, le Narcant etc… et les perturbateurs du système nerveux central tels que Cannabis (beuh, skunk, aya, pollen, beurre de Marrakech…), la Psilocybine, les Champignons hallucinogènes, le LSD, les Anesthésiants, la Phencyclidine, la Kétamine, les médicaments interdits (Fentanyl, Subtantanyl Rapiten), le GHB (drogue du violeur), le protoxyde d’Azote, l’Ice, la Mescaline, le Shabu, le Datura etc…

Un exposé qui a été suivi d’un débat-repas de 2 heures, passées trop rapidement, pour la vingtaine de personnes présentes.

Rappelons que le Lions Club Chalon-Saôcouna mène de nombreuses actions de solidarité auprès de la population et vous donne rendez-vous dimanche 19 mars 2023 (départ de 10 heures à 13 heures) pour une marche de 5, 7,5 ou 10 km dans le but d’obtenir des fonds qui seront reversés entièrement à l’Association Française Rétinostop qui lutte contre le rétinoblastome, un cancer de la rétine qui touche essentiellement le nourrisson et le jeune enfant avant 5 ans.

Crédit photographique: Elena Nicolas

E.C