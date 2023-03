Un stage de tir sportif du collectif de Bourgogne s’est déroulé le 4 mars au stand de Châtenoy le Royal.

20 jeunes, minimes, cadets et juniors, venus des 4 départements de Bourgogne pour cette journée de stage au club de tir de Châtenoy.

Le samedi 04 Mars se déroulait au stand de tir de Châtenoy un stage du Collectif jeunes de la Bourgogne. Ce stage placé sous la responsabilité du REL François BONY, avec des encadrants venus, comme les tireurs, des quatre départements bourguignons. Frédéric RENARD, Bruno LHOTE, Pierre JORAN, Ludovic BOUCHE, Florent BILLON et Etienne CHOFFAT ainsi que Mickaël GOUVEIA en recyclage d’animateur étaient les encadrants de ce stage.

Vingt tireurs, minimes cadets et juniors, ont été convoqués pour les disciplines suivantes : soit au pistolet 25 M, soit à la carabine 50 M ou encore certains minimes à la carabine 10 M.

Les tireurs au pistolet 25 M ont pu travailler la précision et la vitesse, ils ont été mis en condition de match.

Les tireurs 50 M ont fait du tir couché ainsi que du tir 3 positions : genou, debout et couché, ce fût une découverte pour certains.

A 10 M les plus jeunes ont travaillé leur position et ont été mis en condition de match.

Le rendez-vous a été pris pour un nouveau stage début mai, il se déroulera soit à Mâcon soit au Creusot, le lieu sera précisé ultérieurement.

Le stage s’est déroulé dans une très bonne ambiance, les stagiaires ont été très bien reçus, le club n’a pas dérogé à sa qualité d’accueil.

Le même jour, le stand de Châtenoy accueillait un stage Départemental de découverte de l’arbalète Field à 10 M pour les minimes de Saône et Loire. 7 jeunes y ont participé, 3 de la STEP Chalon, 1 de la STM Mâcon, 1 de la STC Le Creusot et 2 du TS Châtenoy. Ils étaient encadrés par Jean-Paul COUSSOT et Claude JAMMES.

Yvonne Le Floch, présidente, s’est adressée aux bénévoles à la fin du stage : « Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré avant pour l’installation, pendant et qui ont remonté les cibles, merci aux dames qui ont assuré l’intendance de cette journée. »

C.Cléaux