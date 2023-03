Succès du Championnat Bourgogne Franche-Comté de Twirling Bâton organisé à Chalon-sur-Saône

Belle organisation orchestrée par le Givry Starlett Club

Dimanche 12 mars, à la Maison des Sports, rue du 11 novembre 1918 à Chalon-sur-Saône se déroulait les Championnats Bourgogne Franche-Comté de Twirling Bâton.

Une compétition qui représentait une dizaine de catégories de la spécialité (simple, en duo, groupe …) ainsi que d’une dizaine de catégories d’âges pour les gymnastes allant de 6 ans à 25 ans et +.

Une compétition commencée dès 8 heures 30 et organisée sur toute la journée qui était qualificative pour les Championnat de France et qui regroupait les équipes de BFC comme Vesoul, Remiremont, Givry, Chagny mais aussi des équipe Open comme Montargis, Cosne/Loire …

On notait lors de cet événement la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur et maire de Givry, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Aurélie Zimmermann, Adjointe en charge de la Culture, des sports et de L’animation à la Mairie de Givry, Sandra Hurtel, Présidente du Givry Starlett club...

