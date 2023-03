« Déjà 2 ans que les belles lunettes ont trouvé leur écrin à Chalon ! »

Votre regard s’est forcément arrêté sur cette boutique animée et haute en couleur. À l’angle de la place Saint-Vincent, les opticiens Wolff soufflent leur seconde bougie. Gwendoline, Ninon et Simon œuvrent avec passion et vous accompagnent dans le choix de vos lunettes.

Un lieu unique, un accueil chaleureux, des conseils personnalisés, une sélection exigeante de leurs collections expriment pleinement la vision du métier de ces jeunes opticiens lunetiers.

Une boutique singulière, un concept original

Cette boutique d’optique “pas comme les autres” revendique un concept original et audacieux : présenter aux Chalonnais, dans un environnement atypique et chaleureux, des marques exclusives de créateurs, des montures au design singulier issues de manufactures françaises et européennes au savoir-faire incomparable.

Opticiens aux compétences de visagistes et professionnels lunetiers

Votre personnalité est unique, vos lunettes vous ressemblent !

Dès l’entrée, un sourire vous accueille, vous pourrez profiter d’un échange sincère, bienveillant et, pourquoi pas, autour d’un café ou toute autre boisson.

Profitez d’un moment privilégié pour affiner vos goûts, vos besoins, vos envies afin que vos lunettes répondent à toutes vos attentes. Et laissez-vous guider pour bénéficier d’une prestation exclusive où vous serez invité à essayer différents univers stylistiques, toujours en accord avec votre visage.

De quoi vous surprendre : nos montures sont exposées de façon inattendue et originale, et de nombreuses autres surprises vous attendent dans nos tiroirs, où se cachent certainement… vos prochaines lunettes !

Bénéficier d’équipements de mesures de dernière génération, uniques sur la région.

Pour adapter et répondre rapidement à vos attentes, Gwendoline, Ninon et Simon taillent, montent et réparent les lunettes sur place pour une finition impeccable.

Pour garantir un service sans concession, vous pourrez réaliser un contrôle de votre vision grâce à leur compétence en optométrie.

Pour Optique Wolff, l’essentiel, c’est vous, votre satisfaction !

De la prise de rendez-vous jusqu’à la livraison de votre équipement, toutes les étapes sont suivies avec attention pour garantir une prestation à la hauteur de votre exigence.

Des lunettes différenciantes, de qualité et où l’on voit bien !

Simon

Optique Wolff Chalon

11, place Saint-Vincent – 71100 Chalon-sur-Saône

Tel : 03 85 48 87 69

Mail : chalon@optiquewolff.fr

Site : http://www.optique-wolff.fr/

Page FB : https://www.facebook.com/optiquewolffchalon

Instagram : https://www.instagram.com/optiquewolffchalon/?hl=fr