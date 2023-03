Réforme des retraites : Le chant du cygne de la mobilisation ?

Quelque 5000 manifestants ont défilé à Chalon-sur-Saône ce mercredi 15 mars contre la réforme des retraites, selon l'Intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, SUD-Solidaires, FSU), 3500 selon la Police pour la huitième journée d'action à l'appel des syndicats, organisée le jour de la commission mixte paritaire au cours de laquelle députés et sénateurs se sont accordés sur un texte commun.

C'est davantage que lors de la septième journée, samedi, qui avait vu plus de 2500 personnes défiler, selon les syndicats, mais moins que le 7 mars, quand plus de 11 000 personnes s'étaient mobilisées.

Mis à part un très bref sit-in au niveau du Pont Jean Richard, peu suivi d'ailleurs, et deux arrêts symboliques, un du côté de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône et un autre non prévu à la base du côté de l'Obélisque, notons qu'aucune action particulière n'a émaillée la manifestation qui s'est déroulée dans le calme.

Le défilé de la 8ème journée de mobilisation qui faisait (peut-être) guise de chant du cygne a pris fin aux alentours de 17 heures avec sa dislocation devant la Maison des Syndicats d'où est parti le cortège.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati