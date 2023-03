Tournée ibis à Dijon The Voice Tour 2023 : ibis dévoile les 5 talents participants de la tournée 2023 !

Pour la 4ème année consécutive, la marque ibis du Groupe Accor, s’associe au célèbre programme TV, The Voice La Plus Belle Voix, en proposant une série de concerts exclusifs portée par 5 talents de cette saison.

Le 23 mars à 19h00 marquera le début de « The Voice ibis Tour 2023 » à Dijon. Quatre autres dates suivront ce concert inaugural, avec notamment un concert événement à Paris le 6 avril.

ibis et la musique, le combo gagnant

ibis est une marque internationale de premier plan dans le domaine de l'hôtellerie économique. Avec plus de 1200 hôtels dans le monde entier, ibis propose des hébergements modernes et confortables à un prix abordable.

« The Voice ibis Tour 2023 » : le rendez-vous incontournable

De retour sur TF1 depuis le 25 février, The Voice La Plus Belle Voix – présentée par Nikos Aliagas – compte bien révéler les nouveaux talents de la scène musicale française. Pour cette 12ème saison, BigFlo et Oli ont rejoint Amel Bent, Vianney et Zazie pour lancer le coup d’envoi des Auditions à l’Aveugle.

Pour célébrer cette nouvelle année de partenariat, ibis et The Voice La Plus Belle Voix organisent à nouveau « The Voice ibis Tour », une tournée de 5 concerts exclusifs portée par 5 Talents de l’édition 2023. Cette année, les showcases prendront place au sein des hôtels ibis, du 23 mars au 20 avril.

Le point d’orgue de cette tournée aura lieu lors d’un concert exceptionnel à Paris, le 6 avril durant lequel les 5 talents performeront aux côtés de Vike, Ofé, Gaben, Axel et Natalie, talents du « The Voice ibis Tour » de l’édition 2022.

La tournée « The Voice ibis Tour 2023 » sera l'occasion de rencontrer en personne les talents qui ont conquis le cœur des téléspectateurs et de découvrir leur univers musical. ibis est fier de cocréer cette tournée pour offrir aux voyageurs et aux fans de The Voice La Plus Belle Voix une expérience unique. Les talents sélectionnés pour participer à la tournée « The Voice ibis Tour 2023 » ont été annoncés le 13 mars en Live sur le compte Instagram d’ibis France et sur le site ibis-rooms.com.