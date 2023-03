Un sacré week-end rugbystique pour l'Entente Givry-Cheilly

Vendredi soir, réception des shorts de l’école de rugby du Rugby Givry-Cheilly, au complexe de Givry, en présence de Nicolas Verlay, gérant du garage OLD RAFTER de Saint-Rémy que l'on remercie pour sa généreuse donation. Remise des nouveaux maillots pour les U14 en entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches, au club de Cheilly-lès-Maranges ; un grand merci au domaine Chevrot de Cheilly et à la société SNTPAM d'Étang-sur-Arroux, représentés par Vincent Chevrot et Jérôme Girardon



Samedi, l'école de rugby était à Chagny en tournoi avec Louhans, Le Creusot et Saône-Seille

U8 et U10 en entente avec Louhans, U12 en entente avec Chagny

Le prochain tournoi à savoir le challenge Joly se jouera le samedi 1er avril à Mâcon



Du côté des U14, ils se déplaçaient à Chagny contre Buxy-Cluny encaissant une défaite sur le score de 17-19. Pour le coach Jérôme Legouhy , « Une bonne entame de match nous a permis de mener 10 à 0 avec une pénalité et un essai transformé ; les bons enchaînements de nos avants au ras, prolongés par l'ouverture sur nos trois-quarts, nous ont permis de prendre le score. Puis réduction du score avec un essai transformé de Buxy suite à un mauvais dégagement de notre part.

Nouveau bel essai de notre deuxième centre Charlélie dans le deuxième tiers-temps, et le score est passé à 17-7. Puis les Bunny's sont revenus à 17-12 à la fin de cette période.

Le troisième tiers-temps fut haletant et plein de suspens. Les adversaires remontent à 17-19 suite à un nouvel essai transformé. Quelques occasions pour CGCC de reprendre les devants à la fin du match, mais une défense active et bien organisée des Bunny's, ainsi que leur condition physique, leur ont permis de garder le score. Nous avons assisté à un match plaisant, où tous les enfants ont eu leur temps de jeu. »

Prochain match samedi 18 mars à Genlis contre le Stade Dijonnais



Du côté des U16 , match à Beaune contre Beaune-Verdun avec victoire sans appel sur le score de 0-138. Pour le Coach Julien Vaginet, « nous sommes partis avec un effectif de 16 joueurs, mais en arrivant là-bas nous avons appris que l'équipe adverse avait un effectif incomplet, donc nous avons joué à 10 avec trois mi-temps de 20 minutes. Nos joueurs ont été déçus mais ils ont joué un gros match, ensemble. J'ai trouvé que l'équipe était soudée, une vraie équipe de copains, et personne n'a voulu joué seul.

Maintenant, nous allons nous préparer au prochain match de samedi prochain contre Alliance 5 Vallées (Chablis, Tonnerre, Avallon, Montbard et Chatillon-sur-Seine) qui se jouera chez nous, toujours en vue d’aller en finale à Besançon. »



Pour les U19 , match à Cheilly contre Creusot-Autun-Montceau avec défaite 12-17.

Pour le Coach Gaëtan Jury , « début de match compliqué, les joueurs sont restés dans le vestiaire et nous sommes dominés territorialement toute la première mi-temps. Nous jouons par intermittence et par réaction.

La deuxième mi-temps est pour nous, malheureusement nous commettons beaucoup trop de fautes pour pouvoir espérer la victoire. Nous campons dans leurs 22 mètres pendant les 15 dernières minutes, sans concrétiser.

Nous avons été énormément pénalisés avec un jeu saccadé, nous ne pouvions pas gagner sans ces conditions. »





Dimanche, c'était au tour de l'équipe fanion avec un match à Saint-Martin-d’Ordon contre le RC Ordon et une nouvelle victoire sur le score de 11-28. Pour le Coach Jonathan Guénard : « Premier match de la phase retour, match compliqué, Ordon est une équipe toujours difficile à jouer. Engagement pour quelques temps de jeu, une balle ouverte au centre et Bastien Parise aplatit le premier essai transformé par lui-même. Ensuite, les locaux se réveillent, le RGC s'endort un peu et se met deux fois à la faute : 6 à 7 à la mi-temps.

Après une mise au point et quelques changements, le RCG déroule et marque deux essais en 7 minutes (Pierrick Mougenot et Yannick Lucotte). Nous dominons largement cette deuxième période mais faisons des petites erreurs ne permettant pas de graver le score.

Attaque d'Ordon à la 70éme minute et interception de Jérémy Panier dans leurs 40 mètres qui inscrit le dernier essai au milieu des perches. Ordon se réveille un peu et nous descendons une dizaine de minutes dans notre camp. Puis dans les arrêts de jeu, l'arbitre leur offre un essai.

Satisfaction du jour, nous rentrons avec le point de bonus et nous restons leader. Mais dans quelques semaines, il faudra montrer un autre visage si on veut prétendre à la première place, avec beaucoup plus d'envie et d'agressivité. »

Prochain match le dimanche 26 mars à Cheilly-lès-Maranges contre Auxonne.