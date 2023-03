Quant la Ligue des droits de l'Homme fait son cinéma

Pour sa deuxième séance (la première a eu lieu en décembre 2022), la section chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme projetait mercredi soir le documentaire «A Thousand Girls Like Me» à la Maison des Syndicats. Une projection suivie par l'intervention de Charlotte Dufour. Plus de détails avec Info Chalon.

Auteur de «Amitiés afghanes», paru aux éditions Fayard, Charlotte Dufour a passé de nombreuses années en Afghanistan en qualité de nutritionniste pour l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de nombreuses ONG.

La co-présidente de la section chalonnais de la Ligue des droits de l'Homme (LDH71), Aline Mathus-Janet, a souhaité ouvrir la soirée en faisant un point sur les combats en cours, à savoir la réforme du système de retraites et le projet de loi dite Darmanin sur l'immigration «jetable» et le droit d'asile.

Quelques extraits de son intervention :

«(...) Alors qu'inégalités et précarisation s'aggravent sans cesse, la Ligue des droits de l'Homme ne peut que s'inquiéter de voir le gouvernement s'entêter à faire passer en force une réforme des retraites que l'ensemble des organisations syndicales et l'immense majorité des Françaises et Français rejettent»

«Après les réformes du Code du travail, de l'assurance-chômage, dans un contexte de détérioration continue des services publics, cette réforme du système général des retraites constitue une nouvelle étape vers la remise en cause de l'État social, avec l'obsession de réduire à la portion congrue le système de répartition afin que les compléments soient assurés par les mécanismes privés de capitalisation pour celles et ceux qui le peuvent…»

«(…) Cette réforme, dont la nécessité économique est loin d'être avérée, aggravera les injustices sociales au détriment de celles et ceux ayant des carrières longues, pénibles et précaires, et notamment des femmes qui constituent l'immense majorité des précaires. Cette réforme interroge également en termes de méthode, avec une procédure amorcée par le gouvernement constituant un véritable déni de démocratie»

«(...) Conjuguer de telles méthodes avec des mesures d’injustice sociale ne peut qu’accentuer la crise de confiance actuelle, qui met en péril notre démocratie et favorise les dérives vers l’extrême droite (...)»

«Dans la foulée de la même manière, le gouvernement s'apprête à faire passer un nouveau projet de loi asile et migration, projet qui conduit à une négation radicale des droits fondamentaux des personnes migrantes»

Plus de 45 personnes ont répondu présent à cette deuxième séance de ciné-débat organisée par la LDH71.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati