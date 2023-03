A Gergy, un mort par arme à feu.. la seconde personne décédée des suites de ses blessures

Un mort et un blessé grave ont été découverts à Gergy ce vendredi 17 mars. Alertés, les gendarmes se sont rendus au domicile, une maison rue du Port, du plus âgé des deux hommes, d’environ 60 ans. Ils ont constaté son décès. La seconde victime aurait une dizaine d’années de moins. Les deux, victimes d’une, ou plusieurs, on ne sait pas, arme(s) à feu.

Le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, dit qu’une enquête de flagrance pour tentative d’homicide est ouverte et confiée à ce stade à la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Chalon-sur-Saône. L’autopsie de la personne décédée est prévue jeudi prochain à l’institut médico-légal de Dijon. Héliporté vers le CHU de Dijon, la personne blessée est décédée des suites de ses blessures dans le week-end.

FSA