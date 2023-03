Réforme des retraites : L'intersyndicale adresse un courrier aux Députés de Saône et Loire

Mesdames et messieurs les députés,

La formidable mobilisation sociale organisée par l’ensemble des organisations syndicales est engagée depuis le 19 janvier. Depuis deux mois, ce sont des millions de travailleurs-euses, jeunes, retraité.es qui ont exprimé.es avec force et dignité leur refus d’un recul de l’âge légal à 64 ans et d’un allongement des trimestres de cotisations.

Ce mouvement social a fait la démonstration par les grèves dans tous les secteurs professionnels toujours mobilisés et les manifestations dans les grandes comme dans les petites localités du pays, que cette réforme des retraites était brutale, injuste et injustifiée pour l’ensemble du monde du travail.



Aujourd’hui, c’est ce mouvement social exemplaire qui démontre que le président de la République et son gouvernement sont en échec devant l’Assemblée nationale. Au lieu de retirer leur projet, ils décident de passer en force en ayant recours au 49-3. Ce recours nous amène à vous interpeller sur le peu de considération que porte finalement l’exécutif sur le travail, l’importance et le rôle des parlementaires que vous êtes dans notre Pays.

Comment aujourd’hui considérer les représentants du peuple quand on les réduit au silence démocratique ? Face à cette situation, nous vous appelons à voter massivement pour la motion de censure Transpartisane, afin de vous redonner la place qui doit être la vôtre dans la représentativité du peuple et mettre fin à ce gouvernement et à cette réforme injuste. Le courage ne se limite pas à faire travailler deux ans de plus tous les salarié-es de France mais aussi à retourner devant les électeurs de ce pays.

L’intersyndicale mesure avec gravité la responsabilité que porte l’exécutif dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie.



Pour l’intersyndicale