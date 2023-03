"Ce 49-3 signe la défaite à venir du projet regressif Macron- Borne" pour Solidaires 71

Communiqué de presse

En huit jours, en Saône et Loire comme partout dans le pays, les salariés –soutenus largement par la population- se sont mobilisés massivement et comme rarement les 07, 11 et 15 mars derniers en manifestant et en cessant le travail.

Cette vitalité sociale puissante et cette détermination sereine des travailleurs sont aux antipodes des reniements, des manœuvres et de la fébrilité qui agitent le gouvernement.

Concernant les reniements : M. Macron déclarait le 25 avril 2019 * qu’il ne fallait pas reporter

l’âge de départ en retraite au-delà de 62 ans en raison du taux de chômage très élevé des seniors...



Au sujet des manœuvres :

- la promesse de revaloriser à 1 200 € brut les petites retraites devait concerner 2 millions de personnes (Mme Borne, le 10 janvier) ; mais finalement ce chiffre tomberait à 10 000 seulement (M. Dussopt , 23 février 2023),

- pas de loi organique classique pour ce projet de loi mais l’utilisation de l’article 47-1 de la Constitution qui permet d’escamoter les débats tout comme le vote bloqué au Sénat.

- le sort de millions de salariés réglé à huis clos par la Commission Mixte Paritaire (15 mars) où 14 parlementaires font semblant de décider ce qui a déjà été tranché en haut lieu...

Il en résulte beaucoup de fébrilité, et, une fois les masques de la suffisance tombés, reste la pratique-renouvelée- verticale et brutale du duo Borne/Macron pour passer à tout prix le projet impopulaire : l’article 49-3 !

Comme ce projet de loi ne vise qu’à appauvrir les futures retraité-e-s (combien pourront travailler jusqu’à 64 ans et au-delà ?) et au regard de l’impasse parlementaire actuelle la mobilisation des travailleurs est plus que jamais d’actualité, comme le prouve les manifestations spontanées d’hier soir, de ce matin et dans la perspective du jeudi 23 mars 2023.

Ce 49-3 signe la défaite à venir du projet regressif Macron- Borne

Solidaires 71 continuera d’être avec les salariés jusqu’au retrait définitif de ce projet régressif.