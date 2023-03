Grossesse, ces légendes urbaines qui ont la vie dure

Depuis que votre ventre a commencé à s'arrondir, votre monde tourne littéralement autour de votre nombril. Chacun y va de son grain de sel pour vous donner des conseils parfois avisés, d'autres fois carrément saugrenus. Suivez notre guide pour démêler le vrai du faux sur ces légendes qui entourent la grossesse.



UN APPÉTIT D'OGRE

S'il y a bien une idée qui a la vie dure, c'est qu'une femme enceinte doit manger pour deux !

Si la nourriture que vous ingurgitez va en effet servir en partie à alimenter votre bébé, en revanche, vous êtes loin de devoir doubler les quantités. Lors du premier trimestre de grossesse, votre fœtus est si petit que vos besoins énergétiques restent sensiblement identiques. À partir du deuxième trimestre, vous devrez consommer environ 350 calories supplémentaires par jour, puis 450 calories de plus que d'ordinaire au troisième trimestre. Cela correspond à un petit repas ou un encas.

Si votre appétit est bien supérieur à ce qu'il est d'habitude, c'est davantage en raison des modifications de vos taux d'hormones, qui vont aussi affecter… votre goût ! Voilà pourquoi les femmes enceintes ont parfois des envies irrépressibles étranges : les fameuses fraises, bien sûr, mais aussi des associations d'aliments surprenantes comme le camembert-confiture, le hamburger supplément chocolat ou la purée de pommes de terre sauce caramel. À l'inverse, vous pouvez ressentir de l'aversion pour des aliments que vous adoriez auparavant… et que vous ré-adorerez probablement après !



FILLE OU GARÇON ?

Pour connaître le sexe de votre bébé, les techniques insolites ne manquent pas ! L'une des plus connues consiste à faire vaciller un pendule au-dessus du ventre de la femme enceinte. S'il tourne en rond, c'est que vous attendez une fille ; s'il balance d'un côté puis de l'autre, ce sera un garçon.

Autre approche utilisée pour prédire le sexe du bébé : la forme du ventre de la future maman. Un ventre pointu signifie que vous attendez un petit garçon, tandis qu'un bidon arrondi cache une petite fille. Quant à la hauteur, c'est-à-dire si vous portez votre ventre haut ou bas, son interprétation varie d'une région à l'autre. C'est vous dire la fiabilité de ce procédé… et on vous passe la couleur des urines, le rythme cardiaque de l'enfant, les reflets roux dans les cheveux, le cycle lunaire ou encore la prise de poids du papa.

Si quelqu'un dans votre entourage ne jure que par l'une de ces méthodes totalement dénuées de fondement, rappelez-vous que, de toute manière, la probabilité de tomber juste est de 50 %.

Si vous voulez être définitivement fixée, on vous conseille plutôt d'attendre la deuxième échographie, réalisée au cinquième mois de grossesse.



QUE LE TRAVAIL COMMENCE !

Certaines activités sont réputées pour déclencher l'accouchement plus tôt que prévu. En premier lieu : se lancer dans des tâches ménagères éreintantes, comme laver vos planchers à quatre pattes. Mais vous aurez beau astiquer votre maison de fond en comble, cela n'aura aucun impact sur le début de votre travail. Autre recette de grand-mère miracle qui ne révèle en réalité aucune efficacité : faire l'amour ! Selon cette croyance, le sperme contiendrait une hormone provoquant la contraction des muscles de l'utérus. Plusieurs groupes de chercheurs ont étudié cette légende et conclu qu'elle était complètement fausse.

INFO OU INTOX ? UNE PETITE GOUTTE DE BIÈRE…

Avez-vous déjà entendu que boire de la bière favoriserait la production de lait ? Il n'y a pas si longtemps, on conseillait en effet cela aux femmes allaitantes. Eh bien, cette légende-ci… n'est pas tout à fait fausse. Riche en malt d'orge, la bière va en effet augmenter la production de prolactine, une hormone qui stimule la lactation. En revanche, comme l'alcool absorbé va rapidement passer dans le lait maternel, on vous déconseille fortement de consommer de la bière ou toute autre boisson alcoolisée tout au long de votre période d'allaitement. D'ailleurs, la bière sans alcool est tout aussi efficace.



Lauren Ricard