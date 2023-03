Chalon-sur-Saône a célébré le cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie

Le 19 mars, Chalon-sur-Saône rendait hommage à l'ensemble des victimes, civiles et militaires, tombées pendant la guerre d'Algérie et les combats de la Tunisie et du Maroc, en cette année du 60ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Retour en images avec Info Chalon.

La cérémonie commémorative du cessez-le-feu en Algérie s'est déroulée ce dimanche 19 mars à Chalon-sur-Saône, sur l'esplanade de la Légion d'Honneur.

Un peu d'histoire...

Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu entre la France et le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne entre en vigueur, à la suite de la signature, la veille, 18 mars, des accords d'Évian.

Accueilli avec soulagement par la grande majorité de la population française, il met officiellement fin aux «opérations militaires et à la lutte armée sur l'ensemble du territoire algérien». Pour des centaines de milliers d’appelés, c'est la perspective d'un retour rapide dans leurs foyers et la fin des combats.

Pour autant, les violences continuent et frappent sans distinction l’ensemble des populations.

Par la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué «Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc».

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de l'arrondissemnt de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, du député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, de la conseillère régionale, Francine Chopard, représentant la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, et du vice-président départemental, Jean-Vianney Guigue, représentant le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, André Accary.

Elle a débuté avec l'accueil des autorités, la lecture de l'ordre du jour du général Charles Ailleret par Gérard Mollard, et la lecture du message national de la FNACA par Jean-François Drillien, président du Comité de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) à Chalon-sur-Saône.

La cérémonie s'est poursuivie par la lecture du message de Patricia Miralès, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, par le sous-préfet, l'appel des morts pour la France par Jacques Dubois et Gérard Ponsot, et le dépôt de gerbes par les associations et les autorités.

Elle s'est terminée avec la sonnerie aux morts, une minute de silence, la Marseillaise et les honneurs aux autorités et salut aux porte-drapeaux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati