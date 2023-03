Mecafolies 2023 à Lans : tous les détails sur cette 4ème édition avec Info Chalon

Les 1 et 2 avril 2023 prochains, l’association « Lans Auto Sport » vous donne rendez-vous pour le tant attendu retour des « Mécafolies ».

Cette exposition de voitures, que l’on ne présente plus, revient donc après 5 années d’absence, pour le plus grand plaisir du public !





Ce dimanche 19 mars, Info Chalon a rencontré une bonne partie de l’équipe, réunie une avant-dernière fois pour continuer l’organisation de ce week-end exceptionnel.

Pour cette 4ème édition, ce sont plus de 250 véhicules qui sont attendus sur la place du village de Lans et autour de la salle des fêtes.

Thierry Maréchal, président de l’association « Lans Auto Sport » et pilote du véhicule qui concourt aux différents rallyes régionaux et Martial Champliau, son copilote et secrétaire de l’association le précisent :

« Tout le week-end, rien n’est figé, c’est à dire que les véhicules du samedi ne seront pas forcément ceux présents le dimanche ».

À bon entendeur donc ! Réservez votre premier week-end d’avril, ça va bouger du côté du petit village de Lans.

La cinquantaine de bénévoles qui seront mobilisés sur tout ce week-end ont tout prévu pour animer leur jolie commune.

Le samedi soir, deux concerts « rock » seront offerts au public avec la participation de « Marcel gang » de Saint-Marcel et « Drilled Trumblers » de Lans.

Aussi, l’équipe organisatrice a prévu des animations pour les enfants : mur d’escalade, château gonflable, draisiennes et trottinettes électriques.

Tout le week-end, les visiteurs pourront se désaltérer et se restaurer à la buvette : sucré, salé, planches apéros pendant le concert, c’est sur, rien a été laissé au hasard par les organisateurs.

Une grande tombola avec notamment un week-end en camping-car ou encore un quad enfant à gagner est également organisée. Le tirage au sort aura lieu le dimanche soir à 18h à l’issue de ce week-end bien rempli !

Nouveauté et événement pour cette 4ème édition : Christelle et Émilie de l’émission « Les reines de la route » sur 6ter seront présentes le samedi après-midi !

Rendez-vous donc le samedi 1er avril à partir de 12h à Lans pour un week-end d’animations exceptionnelles ! L’entrée est entièrement gratuite.

L’association « Lans Auto Sport » remercie déjà Monsieur le Maire, Gilles Desbois, ainsi que toute l’équipe municipale pour leur soutien quant à l’organisation de cet événement incontournable.

Pour information, il reste encore des places pour les artisans locaux qui souhaitent exposer lors de ces deux jours.

Pour plus de détails sur l’événement ou pour proposer votre candidature en tant qu’exposant, rendez-vous sur le site web de l’événement ici.

Amandine Cerrone.