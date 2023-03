Lettre ouverte à Madame Cécile Untermaier députée de Saône-et-Loire !

C'est avec stupéfaction que nous constatons que vous avez déclaré après votre vote de la motion de censure (dans un article d'un organe de presse de Saône-et-Loire) «NOUS» avons perdu de 9 voix ....

Que veut dire ce «NOUS» ? Force est de noter qu’ainsi vous associez en fait la Nupes et le Rassemblement National !!

Nous vous rappelons que Territoires de Progrès a appelé lors des législatives, sans l’ombre d’une hésitation à voter pour vous alors, candidate du Parti socialiste afin entre autres de battre le Rassemblement National.

Nous ne regrettons pas notre position d’alors mais nous sommes très déçus par votre alignement sur la convergence objective entre Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen. A près votre vote de cette motion de censure votée par le Rassemblement National et la Nupes dont vous faites partie avec ce qui reste du Parti socialiste, votre déclaration est choquante et surtout dangereuse !

Territoires De Progrès est disponible pour dialoguer avec toutes celles et tous ceux se réclamant de la gauche qui rejettent avec force non seulement le Rassemblement National et ses positions mortifères, mais aussi les Insoumis, les apprentis sorciers d’une révolution à la Mélenchon. Nous aurons alors, par delà nos différences d’appréciations sur la situation actuelle, la responsabilité d’imaginer des solutions pour un avenir sans les extrêmes avec comme seule préoccupation l’intérêt de notre peuple.

Territoires de Progrès appelle tous les progressistes et socio-démocrates à combattre l'extrême droite et à s’opposer à la France Insoumise marchepied du Rassemblement National.

Jean-Jacques Bougault délégué régional Territoires De Progrès