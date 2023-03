Championnat de France 1ère Division Cadets pour Maëva HUGUENIN et Daniel SOLOMONYAN où ils rejoindront Clarisse CARILLON.

Compétition qualificative pour la phase Nationale, le championnat BFC cadets 1ère Division s’est tenu ce dimanche 19 mars à Besançon.

2 filles et 5 garçons du J.C.C. ont fait le déplacement et même si tous n’ont pas eu le même résultat, les jeunes ont su se montrer à la hauteur de l’événement.



Dans la catégorie très dense des -57kgs, Maëva HUGUENIN et Sarah PETIT étaient toutes les 2 alignées et auraient pu avoir un parcours similaire. Maëva passe sans encombre les 2 premiers combats mais doit s’incliner en 1/4 de finale face à la future de l’épreuve… Sarah de son coté trébuche au même niveau et toutes 2 ont dû passées par la phase de repêchage. Très remontées, les 2 ont repris le combat et les ont remontées un à un pour se retrouver chacune en place de 3èmes, de chaque coté du tableau. Victoire par Ippon pour Maëva mais pas pour Sarah qui s’incline et termine 5ème de l’épreuve. Même si Maëva était déjà assurée de la médaille de Bronze, il lui restait un combat entre les deux 3èmes pour obtenir sa sélection et c’est avec une envie décuplée qu’elle s’est imposée par Ippon !



Du Côté des garçons, seul Daniel SOLOMONYAN sort son épingle du jeu en gagnant ses 2 premiers combats par Ippon puis en menant sa 1/2 finale avant un arrêt du médecin pour saignement...Après avis médical, il a dû abandonner son combat mais heureusement, il a pu reprendre la compétition pour aller chercher sa qualification qu’il remportait aussi par Ippon !

Pour sa première année cadets, Daniel signe là une belle performance et sera, avec Maëva, du voyage pour rejoindre Clarisse CARILLON. En effet, Clarisse, grâce à ses nombreux classements sur les Tournois nationaux (8ème de la ranking Liste nationale) s’est offert une qualification également pour la 1ere Division. De bonne augure pour Clarisse, pensionnaire du Pôle Espoir de Dijon et du club partenaire AJBD2125, et pour qui les ambitions de haut niveau ne sont plus à cacher.



15 petits jours pour les poulains de Yann DU CLOSEL pour se préparer et tenter de faire un joli parcours au niveau national.Rendez vous à Paris les 1 et 2 avril prochain.