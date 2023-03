Lettre ouverte au Président de la République

Lettre ouverte à

Monsieur le Président de la République



Monsieur le président,

Depuis 2017 vous êtes élu Président de la République française en ayant prétendu n’être : « ni de droite ni de gauche ».



Six ans de mandat, cela permet de constater et d’évaluer l’ampleur de vos réformes, mesures et pratiques mises en œuvre pour le pays, l’ensemble des citoyens, l’économie, le social, la démocratie et la politique.

Bref, le respect, ou non, de la définition écrite au fronton de nos Mairies : Liberté, Égalité, Fraternité, sans oublier, bien sur, l’application de notre constitution française et la déclaration des Droits de l’Homme dont notre pays pouvait s’enorgueillir.

Monsieur le Président, après vos 6 années à diriger la France, je vous accuse d’avoir sciemment menti à nos compatriotes durant vos 2 campagnes électorales de 2017 et 2022.

Vous avez menti et trahi vos engagements, à chaque fois, dans un flou extraordinaire, par le contenu de vos deux programmes alambiqués, apocryphes, belliqueux et biaisés.

Je vous accuse de ne pas avoir tenu parole notamment lorsque vous prétendiez qu’il n’y aurait plus de personnes à la rue et que vous alliez éradiquer la pauvreté, respecter les plus humbles.



Votre premier mandat n’a été que mensonges, aberration, confusion, arbitraire, autoritaire, injuste, hautain, dans le but de défendre une politique d’austérité frappant les plus faibles et au service des plus riches, des grands actionnaires et des financiers.

J’affirme que vous mentez et que vous poursuivez dans le déni au mépris du peuple français.

De par mes engagements, depuis plus de 50 ans, au service de la population et des salariés notamment par mes 37 ans comme pompier volontaire, par mes combats syndicaux et politiques, dans lesquels j’ai exercé des fonctions importantes, je témoigne que votre politique, vos réformes et lois mises en œuvre contredisent vos déclarations et promesses.



Je dénonce, avec des millions de français, votre arrogance, votre attitude dédaigneuse à l’égard des plus modestes, contre le monde du travail, contre ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard, avec des conditions de travail de plus en plus dures.

Votre réforme des retraites, imposée par les technocrates et financiers européens, que le MEDEF réclame depuis des décennies, n’a pas pour intention de « sauver » ce régime social, mais de satisfaire les appétits du grand patronat.

Depuis que vous avez décidé seul, de remettre sur la table, ce projet de réforme de façon arbitraire, belliqueuse et martiale, chacun mesure la réalité cruelle, inhumaine, despotique, fausse dans laquelle vous allez plonger les futurs retraités.

Vous prétendez être à l’écoute de tous, mais j’atteste et j’affirme que, dans votre pratique et dans celle de votre gouvernement, par vos positions biscornues, tortueuses et fausses, vous n’écoutez pas, vous trompez les français comme si nous étions incapables de comprendre.

Des millions de personnes manifestent, partout, depuis plusieurs semaines, sans que cela vous interpelle. Pire, avec votre sourire dédaigneux, pédant et hautain à l’égard de peuple français, vous faites la démonstration que vous haïssez les plus modestes, ceux qui travaillent, ceux qui s’engagent dans la vie associative, sportive, culturelle et syndicale.



Vous prétendez demander à « tout le monde » de faire un effort, sauf que vous « oubliez », une fois de plus, les plus riches. Pouvez vous me préciser leur niveau de contribution ? A combien s’élève la part prise sur les dividendes ? Pourquoi poursuivre l’exonération des cotisations sociales si le déficit annoncé est bien réel ? Pourquoi ne pas prélever l’impôt à la source sur les dividendes ?.

Monsieur le président, vous sacrifiez la jeunesse, les futurs et futures retraités ( ées ) sur l’autel des profits et des dividendes, tout comme avec votre inaction sur le climat.

Mercredi 22 mars 2023, votre intervention à 13h sur les journaux télévisés n’avait pour seul que de vous faire un nouveau coup de communication, comme d’habitude avec un égo surdimensionné et une sourire dédaigneux pour ceux qui souffrent. Vous êtes sourd et aveugle aux cris du peuple et non de la foule comme vous osez appeler ceux qui manifestent.



Les français ne vous pardonneront jamais, pas plus qu’à tous ceux qui vous soutiennent dans ce drame humain que notre pays va connaître dans le futur.

Vous ouvrez en grand les portes de l’Élysée à l’extrême droite, vous en porterez, seul, cette responsabilité, l’histoire retiendra cette erreur politique grave et dangereuse.



Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations de lutte pour un avenir meilleur.

Jacky Dubois