FDSEA de Saône-et-Loire - Une équipe renouvelée et expérimentée

Jean-Paul Percelier, en sa qualité de doyen de séance, présidait à ce titre cette première réunion du Conseil d’Administration et lançait un appel aux candidats à la présidence de la FDSEA.

Christian BAJARD, président sortant, après avoir remercié les élus sortants et salué l’engagement de tous, acceptait de prolonger sa mission à la tête de la FDSEA pour « poursuivre un travail collectif indispensable à la défense et à la représentation des agriculteurs de S&L ». C’est à l’unanimité des votants que ce dernier était reconduit à la présidence de la FDSEA 71.

Remerciant les membres du Conseil d’Administration de leur confiance, le Président élu précisait l’ambition qui l’anime, « un travail d’équipe où chacun trouve sa place et prenne part aux décisions et au travaux. Le temps n’est pas aux démonstrations de force, mais les agriculteurs doivent être respectés et méritent d’être défendus ! »

Dans la foulée, Christian BAJARD proposait aux suffrages une équipe organisée autour d’un secrétaire général, de trois secrétaires généraux adjoints, d’un vice-président et de six vice-présidents par pays.

Les sujets ne manqueront pas (foncier, environnement, PAC, FEADER, emploi...) pour assurer la défense des intérêts des agriculteurs et viticulteurs de Saône-et-Loire. La nouvelle équipe a décidé de s’organiser, en ouvrant la mandature par un séminaire de deux jours non consécutifs avant de rentrer dans le contenu des dossiers.

Le nouveau bureau

Président : Christian Bajard (Bovin allaitant – St-Symphorien des Bois)

Secrétaire général: Anton Andermatt (Eleveur Laitier – Savigny-en- Revermont)

Secrétaires généraux adjoints : Jean-François Lacroix (Bovin allaitant et volailles – Neuvy-Grandchamp), Benoît Regnault (Grandes Cultures et vigne – Fragnes La Loyère) et Patrice Fortune (viticulteur, domaine Saint Roch - Crêches sur Saône).

Vice-président : Luc Jeannin (Bovin allaitant – St–Eugène) Trésorier : Stéphane Comeau (Bovin allaitant et ovin – St-Eusèbe) Vice-présidents par Pays :

Didier Talpin (Bovin allaitant – La Comelle) pour l’Autunois Morvan,

Cédric Tissot (Grandes cultures et lait - Baudrières) pour la Bresse bourguignonne,

Hélène Doussot (Bovins viande et grandes cultures) pour le Chalonnais,

Julien Quelin (Bovin allaitant et céréales) pour le Charollais-Brionnais, Stéphane Réthy (Bovin allaitant – Le Breuil) pour Creusot-Montceau,

Marine Seckler (bovin, ovin, porc et volaille AB) pour Mâconnais sud bourgogne.

Membres: Sandrine Meunier (Commission des agricultrices), Stéphane Convert (section laitière), Danièle Jaillet (Section des anciens exploitants), Guillaume Gauthier (Section bovine), Christelle Sangoy (Mâconnais sud bourgogne).

Le nouveau conseil

Autunois-Morvan (Autun) : Didier Talpin et Julien Simon

Mâconnais Sud Bourgogne (Mâcon) : Christelle Sangoy, Céline Robergeot- Cienki et Serge Billonnet

Bresse bourguignonne (Louhans) : Cédric Tissot, David Cornier et Guillaume Chaumont

Chalonnais (Chalon-sur-Saône) : Hélène Doussot, Jean-Pierre Bon et Jérôme Humbert

Charolais-Brionnais (Charolles) : Jean-François Lacroix, Fabien Jacquet et Julien Quelin

Creusot-Montceau : Stéphane Réthy et Stéphane Comeau

Liste départementale : Christian Bajard, Marine Seckler, Luc Jeannin, Anton Andermatt, et Isabelle Gollion

Agricultrices : Sandrine Meunier et Justine Petiot ; Bernadette Carrion et Eveline Perrousset (invitées)

Anciens exploitants : Danièle Jaillet et Jean-Paul Percelier

Employeurs de main d’œuvre : Jacques-Pierre Devillard

Bailleurs : Robert Martin

Fermiers & Métayers : Olivier Briet

Gaec & Sociétés 71 : Christophe Carry

Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire : Thibault Renaud

Sections spécialisées : Guillaume Gauthier (bovine), Patrice Fortune (Union Viticole de Saône-et-Loire), Benoît Regnault (céréalière), Stéphane Convert (éleveurs laitiers), Alexandre Saunier (ovins) et Loïc Lacroix (avicole).