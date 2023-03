Réforme des retraites : Échauffourée au Péage de Chalon Nord

Ce jeudi 23 mars, à Chalon-sur-Saône, il y avait entre 4800 (Police) et 10 000 manifestants (syndicats) pour la 9ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites et la première depuis le déclenchement du 49-3 et l'adoption de la réforme. Retour en images avec Info Chalon.