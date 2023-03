La Banque Alimentaire de Saône et Loire organise ses portes-ouvertes ce jeudi

Le saviez-vous ? La Banque Alimentaire de Saône et Loire distribue désormais près d'un million de repas à l'année ! Un chiffre qui ne fait qu'augmenter d'autant plus avec l'inflation à deux chiffres qui pèse sur les produits alimentaires. Autre information capitale... la Banque Alimentaire ne s'adresse pas aux particuliers mais sert de réfrigérateur et de collecteur de toutes les associations que vous connaissez bien. Un rôle donc bien trop méconnu que la Banque Alimentaire propose de découvrir à traverses ses portes-ouvertes fixées au 30 mars prochain sur son site de Châtenoy le Royal - 9 rue de la guerlande.

Alors que la Banque Alimentaire de Saône et Loire lutte contre la raréfaction des dons alimentaires compte tenu de la loi contre la gaspillage alimentaire. La plupart de ses "clients" ayant mis en place des politiques internes visant à réduire drastiquement leurs invendus. Un impact direct sur les dons finalement.

A Châtenoy le Royal, ce sont plus de 50 bénévoles qui oeuvrent quotidiennement à la collecte et à la redistribution de celles-ci aux associations adhérentes. En 2022, ce sont près de 500 tonnes qui ont ainsi collectées par la Banque Alimentaire, un chiffre à prendre avec prudence expliquent les bénévoles. "La recherche de nouveaux clients est indispensable pour remplir notre mission". Cette seule année, 13 000 personnes ont pu compter sur les collectes de la Banque Alimentaire de Saône et Loire pour survivre.

Portes-ouvertes le 30 mars de 9H30 à 17H30 - en présence d'une cinquantaine de partenaires qui en profiteront pour présenter leurs activités sociales et solidaires.

Laurent Guillaumé