De belles éclaircies cette semaine en Saône et Loire parsemées d'averses

Il ne faut pas s'en priver ! Les averses qui s'abattent sur la Saône et Loire ces derniers jours sont les bienvenues, et ça va durer encore quelques jours. Météo France prévoit des alternances entre belles éclaircies et averses musclées. Côté température, les maximales attendues ne dépasseront pas les 17-18°c à l'ombre avec des minimales qui ne descendront pas sous la barre des 6°c. Attention à certaines brumes matinales qui pourraient bien sévir sur tout l'axe de la Saône.